Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Шон Мендес получили главные награды MTV EMA

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Популярные исполнители Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Шон Мендес получили главные награды на церемонии MTV Europe Music Awards.
Американская певица Билли Айлиш победила сразу в двух номинациях: лучший "новый" исполнитель и лучшая песня ("Bad guy"). Канадский исполнитель Шон Мендес проиграл в номинации "Лучшая песня", зато стал "Лучшим артистом" 2019 года. Американская кантри-исполнительница Тейлор Свифт получила приз за лучшее видео, этой награды был удостоен ее клип на песню ME!
В этом году вручение престижной премии проходило в испанской Севилье. Лучшей поп-певицей признана американка Холзи, награду за самую большую армию фанатов получила южнокорейская группа BTS, а лучшей исполнительницей в жанре хип-хоп стала Никки Минаж. Лучшим исполнителем по версии MTV Россия стала певица Maruv.