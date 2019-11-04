Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Шон Мендес получили главные награды MTV EMA

Американская певица Билли Айлиш победила сразу в двух номинациях: лучший "новый" исполнитель и лучшая песня ("Bad guy"). Канадский исполнитель Шон Мендес проиграл в номинации "Лучшая песня", зато стал "Лучшим артистом" 2019 года. Американская кантри-исполнительница Тейлор Свифт получила приз за лучшее видео, этой награды был удостоен ее клип на песню ME!