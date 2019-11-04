В Госдуме призвали не использовать ВТО для давления на участников торговли

ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости. Россия будет добиваться сохранения Всемирной торговой организации ( Россия будет добиваться сохранения Всемирной торговой организации ( ВТО ) и призывает не использовать ее для экономического и политического давления на отдельные страны, заявил в понедельник в Токио первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков

"Важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления на других участников торговли", - сказал он, принимая участие в японской столице в шестом заседании "парламентской двадцатки".

"Будем добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы", - отметил Жуков.

"Мы не видим альтернативы сложившейся многосторонней торговой системе и универсальным правилам ВТО", - сказал Жуков.

По его словам, необходимо "безотлагательно искать пути решения назревших проблем посредством корректировки работы ВТО в соответствии с сегодняшними реалиями".

"В ее основе, разумеется, должны сохраняться принципы недискриминации, взаимного учета и уважения интересов стран-членов", - подчеркнул Жуков.

Односторонние санкции, по его словам, направлены на то, чтобы "обеспечить нечестным способом конкурентные преимущества для своего бизнеса".

"Порочная практика подобных ограничений, особенно применение разнообразных "вторичных санкций", и экстерриториальное использование национальных ограничительных требований - это ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела", - заявил Жуков.