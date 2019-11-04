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РИА Новости

В Госдуме призвали не использовать ВТО для давления на участников торговли

06:20 04.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков. Архивное фото
ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости. Россия будет добиваться сохранения Всемирной торговой организации (ВТО) и призывает не использовать ее для экономического и политического давления на отдельные страны, заявил в понедельник в Токио первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
"Важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления на других участников торговли", - сказал он, принимая участие в японской столице в шестом заседании "парламентской двадцатки".
"Будем добиваться сохранения ВТО как гаранта справедливой, недискриминационной и эффективной международной торговой системы", - отметил Жуков.
"Мы не видим альтернативы сложившейся многосторонней торговой системе и универсальным правилам ВТО", - сказал Жуков.
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По его словам, необходимо "безотлагательно искать пути решения назревших проблем посредством корректировки работы ВТО в соответствии с сегодняшними реалиями".
"В ее основе, разумеется, должны сохраняться принципы недискриминации, взаимного учета и уважения интересов стран-членов", - подчеркнул Жуков.
Односторонние санкции, по его словам, направлены на то, чтобы "обеспечить нечестным способом конкурентные преимущества для своего бизнеса".
"Порочная практика подобных ограничений, особенно применение разнообразных "вторичных санкций", и экстерриториальное использование национальных ограничительных требований - это ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела", - заявил Жуков.
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В состав делегации Государственной Думы на саммите "парламентской двадцатки" в Токио вошли глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, координатор группы по связям с парламентом Японии Евгений Шулепов.
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Александр ЖуковГосдума РФВсемирная торговая организацияПарламент ЯпонииКонстантин КосачевЯпонияРоссияВ мире
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