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РИА Новости

В США намерены доказать надежность Boeing 737 MAX перед их эксплуатацией

06:17 04.11.2019
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крупнейшие американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Southwest Airlines разрабатывают план проведения собственных демонстрационных полетов Boeing 737 MAX независимо от компании Boeing и федерального управления гражданской авиации США (FAA), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на представителей правительства и авиапромышленности.
По словам источников, авиакомпании намерены таким образом "укрепить доверие пилотов и пассажиров к полетам" на Boeing 737 MAX. Сообщается, что авиакомпании не будут повторно проводить анализ и тестовые полеты, которые Управление проводило совместно с иностранными регуляторами в течение нескольких месяцев. Они, скорее, планируют организовать пиар-кампанию, чтобы доказать, что выступают за безопасность полетов.
Сообщается, что авиакомпании планируют начать демонстрационные полеты, как только пилоты пройдут подготовку.
"Действительно, очень важно, чтобы наши клиенты видели, что самолет снова летает", - заявил представитель American Airlines Росс Фейнштейн.
Самолет Boeing-737 Max
23 сентября, 14:28Сказано в эфире
Военный летчик прокомментировал доклад о гибели Boeing 737 MAX в ИндонезииСМИ раскрыли детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии. В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов высказал свою точку зрения по этому вопросу.
В свою очередь в компании Southwest Airlines сообщили, что авиакомпания намерена провести сотни "подготовительных полетов" перед полным возвращением 737 MAX в расписание. Отмечается, что такие полеты могут отсрочить введение самолетов в эксплуатацию по меньшей мере на несколько недель.
Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек.
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Boeing 737СШАИндонезияТехнологииЭкономика
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