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РИА Новости
Война в Сирии

В США рассказали об обстреле колонны в САР со стороны протурецких боевиков

06:13 04.11.2019 (обновлено: 09:56 04.11.2019)
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© REUTERS / Azad LashkariКолонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из Северной Сирии
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из Северной Сирии
© REUTERS / Azad Lashkari
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из Северной Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Артиллерийский обстрел со стороны протурецких боевиков на северо-востоке Сирии не задел колонну американских военных, сообщил РИА Новости представитель Центрального командования (CENTCOM) США.

"Третьего ноября патруль США на северо-востоке Сирии стал свидетелем нескольких артиллерийских ударов, снаряды приземлились в километре или более от дороги, по которой он продвигался", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что "силы коалиции сохраняют свое неотъемлемое право на самооборону", безопасности войск уделяется первоочередное внимание.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков рассказал на брифинге об обстреле патруля военных США. Направлявшуюся по дороге М4 в направлении границы с Ираком колонну встретили огнем в шести километрах западнее населенного пункта Телль-Тамер.
По словам Боренкова, российская военная полиция продолжает патрулирование границы Турции и Сирии по маршрутам Кобани — Шиух-Фаукани в провинции Алеппо и Камышлы — Дейруна-Ага в провинции Эль-Хасака. За минувшие сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня. Боевики подвергли обстрелу населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46РИА Новости
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииВоенная полиция РоссииТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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