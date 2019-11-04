В США рассказали об обстреле колонны в САР со стороны протурецких боевиков

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Артиллерийский обстрел со стороны протурецких боевиков на северо-востоке Сирии не задел колонну американских военных, сообщил РИА Новости представитель Центрального командования (CENTCOM) США.
"Третьего ноября патруль США на северо-востоке Сирии стал свидетелем нескольких артиллерийских ударов, снаряды приземлились в километре или более от дороги, по которой он продвигался", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что "силы коалиции сохраняют свое неотъемлемое право на самооборону", безопасности войск уделяется первоочередное внимание.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков рассказал на брифинге об обстреле патруля военных США. Направлявшуюся по дороге М4 в направлении границы с Ираком колонну встретили огнем в шести километрах западнее населенного пункта Телль-Тамер.
По словам Боренкова, российская военная полиция продолжает патрулирование границы Турции и Сирии по маршрутам Кобани — Шиух-Фаукани в провинции Алеппо и Камышлы — Дейруна-Ага в провинции Эль-Хасака. За минувшие сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня. Боевики подвергли обстрелу населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб и Латакия.
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