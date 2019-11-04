Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп выполнил все свои предвыборные обещания, кроме обещания "поладить с Россией", и призвал вплотную заняться этим.

На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что президент подозревал их в сотрудничестве с демократами и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.