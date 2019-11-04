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РИА Новости

Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"

03:26 04.11.2019 (обновлено: 09:32 04.11.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень хорошие" отношения с Россией. Об этом он сообщил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, передает Fox News.
Американский лидер отметил, что его отношения с Украиной и Китаем также "очень хорошие".

"Люди не понимают, я способен хорошо ладить (с другими странами. — Прим. ред.)", — заявил Трамп.

Политик добавил, что его поддержка Украины тоже "очень хорошая".
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Трамп выполнил все свои предвыборные обещания, кроме обещания "поладить с Россией", и призвал вплотную заняться этим.
На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации Трампа заявили о его неприязни к киевским властям. Подчеркивалось, что президент подозревал их в сотрудничестве с демократами и в желании навредить ему во время предвыборной кампании в 2016 году.
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Росс БарклиДональд ТрампКитайСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Трамп очень крут!)
4 ноября, 04:11
ARAlex Rin
281000
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