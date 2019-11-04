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РИА Новости

Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян

03:30 04.11.2019
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© Depositphotos / alexrathsУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории
© Depositphotos / alexraths
Ученые в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет диагностировать заболевания на основе медицинских анализов россиян - такой проект планируется запустить в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта CoBrain-Analytics.
"Специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет запущена в 2021 году", - сказал собеседник агентства.
Поясняется, что искусственный интеллект будет изучать, в частности, образцы тканей, крови и мочи, полученные от пациентов с различными серьёзными заболеваниями, такими как наследственные онкологические синдромы, рак лёгкого, рак поджелудочной железы, а также тяжёлые нейродегенеративные заболевания. Эти данные будут сопоставляться с клиническими данными из различных медицинских учреждений и биобанков РФ. Затем пациенту будет предлагаться персональное лечение.
CoBrain-Analytics также сообщает, что для запуска такой системы подписала соглашение с компанией "Национальный БиоСервис". Обе компании выполняют проекты в рамках дорожных карт HealthNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) - госпрограммы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России.
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"В результате сотрудничества предполагается создание сервиса на базе ИИ для улучшения диагностики социально значимых заболеваний, что позволит оптимизировать их терапию, а также сделать её более персонифицированной. Пациент пройдет предварительные тесты и сдаст биоматериал, а затем получит персональное лечение. Возможности искусственного интеллекта будут использованы и для разработки новых препаратов", - добавил собеседник агентства.
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