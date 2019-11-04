Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет диагностировать заболевания на основе медицинских анализов россиян - такой проект планируется запустить в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта CoBrain-Analytics.

"Специальная система учета биологических материалов человека при помощи искусственного интеллекта будет запущена в 2021 году", - сказал собеседник агентства.

Поясняется, что искусственный интеллект будет изучать, в частности, образцы тканей, крови и мочи, полученные от пациентов с различными серьёзными заболеваниями, такими как наследственные онкологические синдромы, рак лёгкого, рак поджелудочной железы, а также тяжёлые нейродегенеративные заболевания. Эти данные будут сопоставляться с клиническими данными из различных медицинских учреждений и биобанков РФ. Затем пациенту будет предлагаться персональное лечение.

CoBrain-Analytics также сообщает, что для запуска такой системы подписала соглашение с компанией "Национальный БиоСервис". Обе компании выполняют проекты в рамках дорожных карт HealthNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) - госпрограммы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в России.