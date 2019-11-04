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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

03:09 04.11.2019 (обновлено: 11:11 04.11.2019)
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© ESA/Luca ParmitanoВид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС
© ESA/Luca Parmitano
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается 25 декабря.
Стеклянный сферический лазерный отражатель "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса"). Он предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.
В сентябре 2009 года на орбиту был выведен сферический стеклянный спутник "Блиц". В январе 2013-го он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С, образовавшихся в 2007 году в результате испытания Китаем противоспутникового оружия.
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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Требую занести в книгу рекордов Гиннеса как самую крутую новогоднюю ёлочную игрушку =)
4 ноября, 03:17
СССергей Смирнов
6130001
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