Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В материалах отмечается, что "Блиц-М" будет запущен вместе с тремя спутниками связи "Гонец-М" на ракете-носителе "Рокот", старт которой с космодрома Плесецк намечается 25 декабря.
Стеклянный сферический лазерный отражатель "Блиц-М" создан в Научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (предприятие "Роскосмоса"). Он предназначен для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли и координатной поддержки научных экспериментов.
В сентябре 2009 года на орбиту был выведен сферический стеклянный спутник "Блиц". В январе 2013-го он столкнулся с одним из обломков китайского метеорологического спутника Fengyun-1С, образовавшихся в 2007 году в результате испытания Китаем противоспутникового оружия.