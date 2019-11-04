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РИА Новости

Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей

03:03 04.11.2019 (обновлено: 03:37 04.11.2019)
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© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
Танкер "Залив Америка", на котором взорвался газ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Компания-судовладелец "Наяда", в чьем ведении находится танкер "Залив Америка", где произошел взрыв и погибли люди, выплатит семьям погибших по миллиону рублей до 10 ноября 2019 года и возьмет на себя все расходы по организации похорон.
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 руб. до 10.11.19. и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков", - говорится в официальном сообщении судовладельца.
Также сообщается, что жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тысяч рублей и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на 30 тысяч долларов на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования.
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
Вчера, 10:25РИА Новости
В Находку прибыли водолазы для поиска моряка с танкера "Залив Америка"
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Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФВладивостокНаходкаРоссияПроисшествия
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