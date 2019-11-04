Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Компания-судовладелец "Наяда", в чьем ведении находится танкер " Компания-судовладелец "Наяда", в чьем ведении находится танкер " Залив Америка ", где произошел взрыв и погибли люди, выплатит семьям погибших по миллиону рублей до 10 ноября 2019 года и возьмет на себя все расходы по организации похорон.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа, сейчас его ищут спасатели. В поисках моряка участвуют несколько судов. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Компания-судовладелец выплатит семьям погибших по 1 000 000 руб. до 10.11.19. и возьмет на себя все расходы по организации погребения своих моряков", - говорится в официальном сообщении судовладельца.