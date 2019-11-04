В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинская газотранспортная система "просто развалится" без транзита российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил мнение Владимира Путина, который подчеркивал неоднократно, что Москва от транзита через Украину отказываться не планирует.
21 июня, 15:42Радио Sputnik"Время поджимает". Экономист оценил риск потери Украиной ГТСБывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко считает, что его страна в этом году может потерять свою газотранспортную систему. Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik прокомментировал эти опасения.
Песков добавил, что Россия будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки западным потребителям за счет альтернативных маршрутов.
"Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил пресс-секретарь главы государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Также Песков подчеркнул, что Россия не может осуществлять транспортировку газ, "если этого не хотят сами украинские визави".
Транзит газа через Украину нужен в первую очередь самому Киеву, подчеркнул он.
"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже", — отметил Песков.
Он напомнил, что, как сказал Путин, необходимо сначала "отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться".
Новые претензии Киева
"Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" новый иск на сумму 12 миллиардов долларов. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, это стало ответом на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля прошлого года.
Кроме того, "Нафтогаз" планирует в 2020 году взыскать с "Газпрома" три миллиарда долларов.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истекают в конце этого года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят на трехсторонних встречах переговоры, обсуждая возможность заключения нового соглашения