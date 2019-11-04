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РИА Новости

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

02:29 04.11.2019
9409
© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинская газотранспортная система "просто развалится" без транзита российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил мнение Владимира Путина, который подчеркивал неоднократно, что Москва от транзита через Украину отказываться не планирует.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
21 июня, 15:42Радио Sputnik
"Время поджимает". Экономист оценил риск потери Украиной ГТСБывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко считает, что его страна в этом году может потерять свою газотранспортную систему. Экономист Владислав Гинько в эфире радио Sputnik прокомментировал эти опасения.
Песков добавил, что Россия будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки западным потребителям за счет альтернативных маршрутов.
"Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил пресс-секретарь главы государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Также Песков подчеркнул, что Россия не может осуществлять транспортировку газ, "если этого не хотят сами украинские визави".
Транзит газа через Украину нужен в первую очередь самому Киеву, подчеркнул он.
"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже", — отметил Песков.
Он напомнил, что, как сказал Путин, необходимо сначала "отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться".

Новые претензии Киева

"Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" новый иск на сумму 12 миллиардов долларов. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, это стало ответом на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля прошлого года.
Кроме того, "Нафтогаз" планирует в 2020 году взыскать с "Газпрома" три миллиарда долларов.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истекают в конце этого года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят на трехсторонних встречах переговоры, обсуждая возможность заключения нового соглашения
Компрессорная станция компании Нафтогаз
25 марта, 09:34Радио Sputnik
Эксперт: потеряв транзит, Украина потеряет и ГТС В Верховной раде оценили потери Украины в случае потери транзита российского газа в 3-5 миллиардов долларов. Это не предел, считает эксперт Эдуард Попов. Свою позицию он озвучил в эфире радио Sputnik.
383200326
Обсудить 12
Ситуация на УкраинеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Бесполезно спасать самоубийцу...всё-равно всех обманет )))
4 ноября, 04:49
Kolia Kolia
3010002
Если украина хочет себя зарезать, зачем ее мешать этому. Чесно сово не понимаю.
4 ноября, 04:22
Ярослав Аксюков
2900002
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