В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Украинская газотранспортная система "просто развалится" без транзита российского газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил мнение Владимира Путина , который подчеркивал неоднократно, что Москва от транзита через Украину отказываться не планирует.

Песков добавил, что Россия будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки западным потребителям за счет альтернативных маршрутов.

"Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил пресс-секретарь главы государства в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"

Также Песков подчеркнул, что Россия не может осуществлять транспортировку газ, "если этого не хотят сами украинские визави".

Транзит газа через Украину нужен в первую очередь самому Киеву, подчеркнул он.

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже", — отметил Песков.

Он напомнил, что, как сказал Путин, необходимо сначала "отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться".

Новые претензии Киева

"Нафтогаз Украины" подал в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" новый иск на сумму 12 миллиардов долларов. По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, это стало ответом на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля прошлого года.

Кроме того, "Нафтогаз" планирует в 2020 году взыскать с "Газпрома" три миллиарда долларов.