Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — сказала она.
На заседании Госсовета, которое провел в четверг в Калининградской области Владимир Путин, обсуждались проблемы медицины в стране.
Рассматривались, в частности, такие вопросы, как обеспечение доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества услуг.
Как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела.
"Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", — сказала министр.
Первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии.
"Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", — подчеркнул он.