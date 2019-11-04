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РИА Новости

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах

02:21 04.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — сказала она.
Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Калининградской области
31 октября, 21:46Радио Sputnik
Наркотики, аборты и финансы. Путин обсудил здравоохранение в Калининграде
На заседании Госсовета, которое провел в четверг в Калининградской области Владимир Путин, обсуждались проблемы медицины в стране.
Рассматривались, в частности, такие вопросы, как обеспечение доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества услуг.
Как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела.
"Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", — сказала министр.
Первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии.
"Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии", — подчеркнул он.
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Антон СилуановТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Голикову саму заставить бы полечиться в наших поликлиниках, боюсь, что слово "неудачная" - это мягко сказано. В Новосибирске, чтобы попасть к узкопрофильному врачу, надо записаться к терапевту, который даст талон на получение талона! Сдавала анализы перед операцией месяц каждый день!!! Это нормально? После этого надо у психиатра лечиться, везде очереди километровые, причем искусственно созданные. Например, на каждое посещение врача, хоть первичное, хоть вторичное, надо брать в регистратуре карту, представляете какие там очереди? Причем карту на руки не дают, а регистратор сам относит ее к врачу. Вот и ходят они туда-сюда, очередь не двигается, стоишь минимум час. Рядом все чихают и кашляют и не заболеть в этом рассаднике микробов шансов никаких. Еще удивляются, что россияне занимаются самолечением, здесь никаких нервов не хватит лечиться у врача.
4 ноября, 04:03
iid10001
5900010
Ну признали, а дальше что? Кто то за это ответит? Кто мне вернет здоровье?
4 ноября, 04:17
Фёдор Соколов
5700000
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