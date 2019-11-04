Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения во многих регионах

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила вице-премьер Оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале " Россия 1 ".

"Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем", — сказала она.

На заседании Госсовета, которое провел в четверг в Калининградской области Владимир Путин, обсуждались проблемы медицины в стране.

Рассматривались, в частности, такие вопросы, как обеспечение доступности для граждан первичного звена здравоохранения и качества услуг.

Как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, инфраструктура поликлиник и больниц сильно устарела.

"Системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов", — сказала министр.

Первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что эти учреждения находятся в ужасном состоянии.