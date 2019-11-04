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РИА Новости

Глава McDonald's ушел с поста из-за романа с подчиненной

02:06 04.11.2019 (обновлено: 10:13 04.11.2019)
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© AP Photo / Amy SancettaРесторан Макдоналдс в США
Ресторан Макдоналдс в США
© AP Photo / Amy Sancetta
Ресторан Макдоналдс в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Корпорация McDonald's сменила главу, пост Стива Истербрука займёт Крис Кемпдзински, сообщила компания в воскресенье.
"Корпорация McDonald's объявила сегодня о том, что ее совет директоров назначил Криса Кемпдзински своим президентом и главным исполнительным директором, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.
Причиной отставки Истербрука стал роман топ-менеджера с подчиненной, что является нарушением корпоративной этики, объясняется в пресс-релизе.
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McDonald's CorporationВашингтон (штат)СШАВ мире
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