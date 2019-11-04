Глава McDonald's ушел с поста из-за романа с подчиненной

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Корпорация McDonald's сменила главу, пост Стива Истербрука займёт Крис Кемпдзински, сообщила компания в воскресенье.
"Корпорация McDonald's объявила сегодня о том, что ее совет директоров назначил Криса Кемпдзински своим президентом и главным исполнительным директором, решение вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.
Причиной отставки Истербрука стал роман топ-менеджера с подчиненной, что является нарушением корпоративной этики, объясняется в пресс-релизе.