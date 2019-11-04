Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

Второй тур выборов мэра столицы Молдавии прошел в воскресенье. В нем приняли участие вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе.

По данным ЦИК, после подсчета 97,71% протоколов Ион Чебан набирает 52,82% голосов, его основной конкурент - кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе - набрал 47,18% голосов.

"Хочу поздравить кишиневцев с тем, что начинается новая позитивная страница в истории современного Кишинева. Я хочу поздравить Иона Чебана с полученным результатом, но прошу его не испытывать эйфорию, потому что он должен быть мэром для всех, в том числе и для тех, кто голосовал за его оппонента, люди ждут результата", - сказал Додон.

Он отметил, что в районах, а также в столице стоит создать местные коалиции из представителей Соцпартии и блока ACUM.

К поздравлению присоединилась глава Партии социалистов Зинаида Гречаный, она поблагодарила всех жителей республики, которые сегодня приняли участие в голосовании.