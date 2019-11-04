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РИА Новости

Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева

01:14 04.11.2019 (обновлено: 01:15 04.11.2019)
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© Спутник / Перейти в фотобанкМестные выборы в Молдавии
Местные выборы в Молдавии
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Местные выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон на брифинге поздравил кандидата Соцпартии Иона Чебана с победой во втором туре выборов мэра Кишинева.
Второй тур выборов мэра столицы Молдавии прошел в воскресенье. В нем приняли участие вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе.
По данным ЦИК, после подсчета 97,71% протоколов Ион Чебан набирает 52,82% голосов, его основной конкурент - кандидат от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе - набрал 47,18% голосов.
"Хочу поздравить кишиневцев с тем, что начинается новая позитивная страница в истории современного Кишинева. Я хочу поздравить Иона Чебана с полученным результатом, но прошу его не испытывать эйфорию, потому что он должен быть мэром для всех, в том числе и для тех, кто голосовал за его оппонента, люди ждут результата", - сказал Додон.
Местные выборы в Молдавии
Вчера, 14:33РИА Новости
Второй тур местных выборов в Молдавии проходит без серьезных нарушений
Он отметил, что в районах, а также в столице стоит создать местные коалиции из представителей Соцпартии и блока ACUM.
К поздравлению присоединилась глава Партии социалистов Зинаида Гречаный, она поблагодарила всех жителей республики, которые сегодня приняли участие в голосовании.
Также руководителей выбирали еще в 384 населенных пунктах Молдавии. В ЦИК Молдавии сообщили, что не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
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Ион ЧебанИгорь ДодонМолдавияКишиневВ миреПолитика
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