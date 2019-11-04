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РИА Новости
Культура

В Москве пройдет "Оперный бал Елены Образцовой" в честь 80-летия певицы

01:09 04.11.2019 (обновлено: 01:10 04.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЦветник на площади у Большого театра в Москве
Цветник на площади у Большого театра в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В праздничный вечер 4 ноября на исторической сцене Большого театра состоится "Оперный бал Елены Образцовой" в честь 80-летия великой певицы, сообщили в пресс-службе Фонда Образцовой.
Первый "Оперный бал Елены Образцовой", который прошел в 2014 году в Большом театре, стал одним из самых ярких музыкальных событий. Тогда юбилей певицы собрал в Москве мировую оперную элиту и грандиозный гала-концерт смогли увидеть не только те, кому посчастливилось побывать на этом вечере, но и миллионы телезрителей благодаря каналу "Культура".
"Ровно 5 лет минуло с того дня, когда состоялся первый "Оперный бал Елены Образцовой", когда при участии самой Примадонны мы чествовали ее 75-летие. И вот вновь на ее родной сцене Большого театра мы соберем лучших из лучших певцов и музыкантов со всего света", - сказала РИА Новости гендиректор Фонда Образцовой Наталья Игнатенко.
В числе участников концерта 4 ноября Лео Нуччи, Феруччо Фурланетто, Маквала Касрашвили, Мария Гулегина, Ольга Бородина, Лоуренс Браунли, Франческо Демуро, Вероника Джиоева.
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"Важно, что в этот вечер состоятся дебюты в Большом театре молодых, ярких, талантливых. Особая гордость – участие в праздничном концерте лауреатов Международных вокальных конкурсов Елены Образцовой. Это – Екатерина Семенчук, Любовь Петрова, Василий Билый, Юлия Лежнева, Василиса Бержанская, Владимир Дмитрук, Михаил Пирогов", - подчеркнула Игнатенко.
Концерт пройдет в сопровождении Большого симфонического оркестра им. Чайковского под руководством маэстро Владимира Федосеева. За дирижерским пультом – Дмитрий Корчак и Александр Соловьев.
"Оперный бал Елены Образцовой", который осуществляется с использованием президентского гранта, станет завершающим большим музыкальным событием "Года театра в России".
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КультураАлександр СоловьёвМаквала КасрашвилиБольшой театрМоскваЮбилей Елены Образцовой
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