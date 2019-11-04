Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.

Главное семейство Хэллоуина вернулось на большие экраны, чтобы вновь порадовать поклонников своими эксцентричными буднями. Идиллию семейки Адамс в этот раз нарушает известная телеведущая реалити-шоу, желающая построить целый квартал из цветастых однотипных блоков идеальной формы, в котором явно нет места обители семейки. На этом неприятности не заканчиваются: впервые дочь Уэнсдей отправляется в государственную школу, начинает носить розовые заколки и увлекается чирлидингом, а сын Пагсли усердно готовится к спектаклю, на который съедутся все родственники.

На втором месте - новая часть культовой франшизы "Терминатор: Темные судьбы" режиссера Тима Миллера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, за первые выходные фантастический боевик собрал 257,5 миллиона рублей.

Американская фантастическая сказка Хоакима Роннинга "Малефисента: Владычица тьмы" заняла третье место со сборами 239,2 миллиона рублей за уикенд, общие сборы за три недели составили около 1,8 миллиарда рублей.

На четвертом месте - российский триллер Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым в главной роли, сборы фильма за выходные составили 74,1 миллиона рублей (общие сборы за две недели проката - 219,9 миллиона рублей).