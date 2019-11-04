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РИА Новости
Культура

Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные

01:05 04.11.2019
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© Фото : Кинотеатр "Иллюзион" Кинотеатр "Иллюзион"
Кинотеатр Иллюзион
© Фото : Кинотеатр "Иллюзион"
Кинотеатр "Иллюзион" . Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Главное семейство Хэллоуина вернулось на большие экраны, чтобы вновь порадовать поклонников своими эксцентричными буднями. Идиллию семейки Адамс в этот раз нарушает известная телеведущая реалити-шоу, желающая построить целый квартал из цветастых однотипных блоков идеальной формы, в котором явно нет места обители семейки. На этом неприятности не заканчиваются: впервые дочь Уэнсдей отправляется в государственную школу, начинает носить розовые заколки и увлекается чирлидингом, а сын Пагсли усердно готовится к спектаклю, на который съедутся все родственники.
На втором месте - новая часть культовой франшизы "Терминатор: Темные судьбы" режиссера Тима Миллера с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, за первые выходные фантастический боевик собрал 257,5 миллиона рублей.
Американская фантастическая сказка Хоакима Роннинга "Малефисента: Владычица тьмы" заняла третье место со сборами 239,2 миллиона рублей за уикенд, общие сборы за три недели составили около 1,8 миллиарда рублей.
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На четвертом месте - российский триллер Клима Шипенко "Текст" с Александром Петровым в главной роли, сборы фильма за выходные составили 74,1 миллиона рублей (общие сборы за две недели проката - 219,9 миллиона рублей).
Замыкает пятерку лидеров американский хоррор Рубена Фляйшера "Zомби лэнд: Контрольный выстрел", собравший за уикенд 54,8 миллиона рублей (общие сборы за два недели - более 244 миллионов рублей).
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