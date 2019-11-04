Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американский художник-фальсификатор Тони Тетро рассказал, что благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза в Шотландии получил в пользование не картины, принадлежащие кисти Пабло Пикассо, Американский художник-фальсификатор Тони Тетро рассказал, что благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза в Шотландии получил в пользование не картины, принадлежащие кисти Клода Моне Сальвадора Дали и других художников, а выполненные им копии этих работ.

Газета Daily Mail сообщила, что ныне обанкротившийся бизнесмен и бывший муж дочери президента "Формулы-1" Петры Экклстоун Джеймс Стант передал 17 знаменитых картин, общая стоимость которых оценивалась в 105 миллионов фунтов стерлингов, во временное пользование благотворительному фонду принца Чарльза, расположенному в шотландском поместье. Однако в воскресенье американец Тетро заявил, что он написал копии знаменитых произведений и Стант приобрел у него 11 таких картин.

"Мне сказали, что эти картины отправились в Дамфри Хаус (здание фонда). Нет сомнений, что он знал об этом: Джеймс знал, что они были моими", - сообщил Тетро изданию.

Представители фонда рассказали, что все 17 картин были возвращены бизнесмену.

"Дамфри Хаус время от времени принимает от частных лиц или организаций определенные картины во временное пользование... К большому сожалению, подлинность этих картин, которые уже не представлены (в здании фонда), оказывается под сомнением", - сообщил представитель фонда.

Сам бизнесмен, в свою очередь, отрицает эту информацию. "Ни одна из мои вещей - не подделка", - сказал Стант.