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РИА Новости
Культура

Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза

01:02 04.11.2019 (обновлено: 07:18 04.11.2019)
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© PanARMENIAN Photo / Перейти в фотобанкПринца Чарльз. Архивное фото
Принца Чарльз. Архивное фото
© PanARMENIAN Photo
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Принца Чарльз. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американский художник-фальсификатор Тони Тетро рассказал, что благотворительный фонд принца Уэльского Чарльза в Шотландии получил в пользование не картины, принадлежащие кисти Клода Моне, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и других художников, а выполненные им копии этих работ.
Газета Daily Mail сообщила, что ныне обанкротившийся бизнесмен и бывший муж дочери президента "Формулы-1" Петры Экклстоун Джеймс Стант передал 17 знаменитых картин, общая стоимость которых оценивалась в 105 миллионов фунтов стерлингов, во временное пользование благотворительному фонду принца Чарльза, расположенному в шотландском поместье. Однако в воскресенье американец Тетро заявил, что он написал копии знаменитых произведений и Стант приобрел у него 11 таких картин.
"Мне сказали, что эти картины отправились в Дамфри Хаус (здание фонда). Нет сомнений, что он знал об этом: Джеймс знал, что они были моими", - сообщил Тетро изданию.
Представители фонда рассказали, что все 17 картин были возвращены бизнесмену.
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"Дамфри Хаус время от времени принимает от частных лиц или организаций определенные картины во временное пользование... К большому сожалению, подлинность этих картин, которые уже не представлены (в здании фонда), оказывается под сомнением", - сообщил представитель фонда.
Сам бизнесмен, в свою очередь, отрицает эту информацию. "Ни одна из мои вещей - не подделка", - сказал Стант.
Сообщается, что в договоре аренды, который попал в распоряжение газеты, указано, что три из предоставленных картин застрахованы на 104 миллиона фунтов стерлингов. При этом гарантией подлинности картин служило заверение престижного Института Вильденштейна в Париже. После опубликованной информации Институт комментариев не предоставил.
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