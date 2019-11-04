Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T00:58Z
https://ria.ru/20191104/1560551595.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152448/70/1524487090_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9ea8058024a8f67272c5a00efbb7213c.jpg
РИА Новости

Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина

00:58 04.11.2019
165
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛев Яшин
Лев Яшин
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Лев Яшин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Гала-матч между сборной политиков и артистов, среди которых Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Аркадий Дворкович, и командой из знаменитых российских и зарубежных вратарей пройдет в понедельник в манеже стадиона "Спартак" в честь 90-летия со дня рождения Льва Яшина, сообщили организаторы мероприятия.
"Турнир артистических команд из 16 регионов нашей страны "Арт-футбол-Россия 2019", посвященный 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина, состоится 3-4 ноября 2019 года в манеже "Спартак". По окончании турнира 4 ноября в 15.00 пройдет гала-матч, в котором сборная политиков и артистов "Росич-Старко" сыграет с командой "Лев Яшин", составленной из самых знаменитых российских и зарубежных вратарей", - говорится в сообщении.
Каждый участник команды вратарей в течение матча на некоторое время займет место в воротах. Для экономии времени голкиперы не будут переодеваться: главным отличительным элементом вратарской экипировки станет знаменитая яшинская кепка, которую при смене они будут передавать друг другу.
"В составы команд войдут звезды эстрады, политики, спортивные деятели и бизнесмены, среди которых Аркадий Дворкович, Александр Новак, Павел Колобков, Илья Авербух, Владимир Якушев, Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Сергей Минаев, Виктор Зинчук и многие другие. На турнир приглашены также вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна и внук Василий Фролов, который пошел по стопам деда и стал вратарем. 4 ноября участники матча возложат цветы на могилу Льва Яшина", - сообщили организаторы.
Лучший вратарь XX века: Лев Яшин
22 октября, 17:27Видеоблоги - Радио Sputnik
Лучший вратарь XX века: Лев Яшин В день рождения легендарного голкипера СССР Льва Яшина о российской и советской вратарской школе говорим в эфире радио Sputnik с директором футбольной академии имени Льва Яшина (ФК "Динамо") Александром Кузнецовым и спортивным обозревателем Матч-ТВ Максимом Лисовым.
После матча в театре "Градский Холл" состоится концерт звёзд фестиваля, в котором примут участие Боярский, Александр Маршал, Денис Майданов, Дмитрий Маликов, Ираклий Пирцхалава, Влад Топалов, Юрий Лоза, группы "Ромарио", "Зодчие" и многие другие.
400102
Обсудить 0
Лев ЯшинПавел КолобковИлья АвербухМихаил БоярскийДмитрий МаликовАркадий ДворковичМоскваРоссия
Рекомендуем
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы
США ломают оружие, которым покорили Россию, и оно может достаться ей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве после жалоб соседей в квартире у мужчин нашли девочек-подростков
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Советник президента США по национальной безопасности Роберт ОБрайен на саммите АСЕАН. 4 ноября 2019
Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
Исследование качества и безопасности соков и повидла Роспотребнадзором
"Добрый" или злой: что нашел Роспотребнадзор в яблочных соках
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об изнасиловании и избиении в Забайкалье
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
В ООН подсчитали число убитых мирных жителей Донбасса
Вид Сатурна с поверхности его спутника
Тайна спутников Сатурна. Ученые готовят миссию к мирам с океанами
Участники акции Флаг моего государства, посвященной Дню народного единства
Россияне отмечают День народного единства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:17Путин отметил вклад граждан других стран в развитие связей с Россией
15:05Киев потребовал от Москвы вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
15:03В Ереване загорелся ангар российской авиабазы
15:03Только вместе россияне могут решить все задачи, заявил Путин
14:59Путин в День народного единства вручил награды в Кремле
14:59Число пострадавших при взрыве в Кашмире увеличилось до 18 человек
14:43В МИД Украины объяснили срыв разведения сил в Петровском
14:42Патриарх Кирилл напомнил о влиянии РПЦ на судьбу православия в мире
14:42"ВКонтакте" запустила функцию по борьбе с оскорблениями
14:39В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
14:38В ДНР назвали обвинения Киева в провокациях саботажем
14:31В Назрани похоронили убитого в Москве начальника центра "Э" по Ингушетии
14:31Американский грузовой корабль Cygnus успешно завершил стыковку с МКС
14:29В Петербурге посетителей ресторана эвакуировали из-за возгорания на кухне
14:23"Добиваются развода": Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
14:23Иран в десять раз увеличил производство урана за два месяца
14:21В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
14:17Путин и патриарх Кирилл прибыли на выставку "Память поколений" в Манеже
14:17Погрузка последней группы белух из "китовой тюрьмы" начнется во вторник
14:17Участник группы BTS признал свою вину в автомобильной аварии
Лента новостейМолния