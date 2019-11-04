Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина

"Турнир артистических команд из 16 регионов нашей страны "Арт-футбол-Россия 2019", посвященный 90-летию со дня рождения вратаря Льва Яшина, состоится 3-4 ноября 2019 года в манеже "Спартак". По окончании турнира 4 ноября в 15.00 пройдет гала-матч, в котором сборная политиков и артистов "Росич-Старко" сыграет с командой "Лев Яшин", составленной из самых знаменитых российских и зарубежных вратарей", - говорится в сообщении.

Каждый участник команды вратарей в течение матча на некоторое время займет место в воротах. Для экономии времени голкиперы не будут переодеваться: главным отличительным элементом вратарской экипировки станет знаменитая яшинская кепка, которую при смене они будут передавать друг другу.

"В составы команд войдут звезды эстрады, политики, спортивные деятели и бизнесмены, среди которых Аркадий Дворкович, Александр Новак, Павел Колобков, Илья Авербух, Владимир Якушев, Михаил Боярский, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, Сергей Минаев, Виктор Зинчук и многие другие. На турнир приглашены также вдова Льва Яшина Валентина Тимофеевна и внук Василий Фролов, который пошел по стопам деда и стал вратарем. 4 ноября участники матча возложат цветы на могилу Льва Яшина", - сообщили организаторы.