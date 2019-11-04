В Москве покажут киноверсию спектакля "Смута. 1609-1611 гг."

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьера киноверсии спектакля Малого театра "Смута. 1609-1611 гг." состоится в Москве 4 ноября в кинотеатре "Иллюзион", также показы пройдут с 1 по 10 ноября за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
"К эпохе Смутного времени сам Малый театр возвращался много раз. За всю историю - более 30 постановок. Премьера по произведению Владимира Мединского - новое, современное обращение к этому периоду", - говорится в сообщении.
Кинопоказы пройдут с 1 по 10 ноября в России, Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, а также Германии и Польше.
"В Москве мировая премьера киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." состоится 4 ноября в 18.00 в кинотеатре "Иллюзион". Это будет первый благотворительный показ в рамках социального спецпроекта "Театральная палитра", в основе которого бесплатные показы на больших экранах по всей России", - добавили в пресс-службе.
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Режиссер спектакля - Владимир Бейлис, художник-постановщик - Виктор Герасименко. На главную роль воеводы Смоленска приглашен народный артист России Владимир Афанасьев. В спектакле использована музыка Георгия Свиридова.