В Москве покажут киноверсию спектакля "Смута. 1609-1611 гг."

Кинопоказы пройдут с 1 по 10 ноября в России, Абхазии, Азербайджане, Казахстане, Армении, Белоруссии, а также Германии и Польше.

"В Москве мировая премьера киноверсии спектакля "Смута. 1609-1611 гг." состоится 4 ноября в 18.00 в кинотеатре "Иллюзион". Это будет первый благотворительный показ в рамках социального спецпроекта "Театральная палитра", в основе которого бесплатные показы на больших экранах по всей России", - добавили в пресс-службе.