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РИА Новости

Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского

00:50 04.11.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 ноя - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и украинские силовики в понедельник предпримут новую попытку отвести силы в районе Петровского в Донбассе. Она станет второй за последний месяц.
Отвод сил в районе на этом участке, а также в районе населенного пункта Золотое состоялся три года назад после подписания рамочного соглашения о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Однако уже через время Донецк и Луганск заявили, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были 9 октября. ДНР и ЛНР в течение трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало. К отводу сил в Золотом украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили 29 октября. 1 ноября стороны заявили о завершении процесса. В понедельник отвод сил должен начаться и в районе Петровского.

План разведения

По информации МИД ДНР, отвод сил в районе Петровского должен начаться в 13.00 мск с запуска белой сигнальной ракеты. Это будет знаком о готовности сторон приступить к процессу. Появление в небе зеленых ракет будет означать, что отвод начался. Завершиться он, согласно плану-графику, должен в течение трех дней.
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В четверг Донецк и Киев должны будут уведомить миссию ОБСЕ о завершении отвода и о готовности перейти к демонтажу фортификационных сооружений и разминированию. Приступить к этому стороны конфликта должны уже 8 ноября. Ожидается, что весь процесс устранения нарушений на участке разведения сил в районе Петровского завершится 2 декабря, когда представители миссии ОБСЕ подтвердят выполнение ополченцами и украинскими силовиками всех предписанных мероприятий.
Весь процесс устранения нарушений на участке разведения сил у Петровского будет проходить зеркально под наблюдением миссии ОБСЕ.

Нацбаты и угроза провокаций

Новую дату возобновления процесса разведения сил в районе Петровского Донецк и Киев согласовали на встрече контактной группы в Минске 29 октября. Однако называть ее отказались. Как пояснила полпред ДНР в контактной группе Наталья Никонорова, из-за риска провокаций.
"Дату, действительно, договорились не называть, есть трудности с украинской стороны, они опасаются, что могут быть какие-то провокации, которые сорвут этот процесс. Ни мы, ни представителя Украины не заинтересованы в этом (срыве разведения - ред.)", - сказала Никонорова по итогам встречи.
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Основные опасения были вызваны протестами украинских националистов против разведения сил в Донбассе. Лидер добровольческого батальона "Азов", в отношении которого в РФ возбуждено уголовное дело, Андрей Билецкий заявлял, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Он грозился в случае необходимости помешать этому.
По информации Народной милиции ДНР, с октября отмечается прибытие в район разведения сил украинских националистов для обострения обстановки и попытки сорвать процесс.
"Используя террористические методы войны, имея опыт резонансных провокаций и диверсий, националисты способны дестабилизировать обстановку в зоне конфликта, тем самым сорвать разведение сил и средств", - заявлял глава ДНР Денис Пушилин.
Дату начала отвода сил в районе Петровского держали в тайне два дня. Озвучил ее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Енсом Столтенбергом в Киеве. В ДНР подтвердили, что отвод сил должен начаться 4 ноября, и заявили о готовности приступить к процессу.
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"Руководство Украины озвучило согласованную дату 4 ноября, несмотря на договоренность контактной группы о ее неразглашении. Надеемся, что это не просто специальный ход с украинской стороны для того, чтобы в случае каких-либо сбоев прикрыться традиционными отговорками о семи днях тишины и якобы неуправляемыми нацбатами", - заявила Никонорова.

Угроза срыва?

Уже на следующий день после оглашения даты начала отвода сил в районе Петровского глава минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев ожидает пересмотра даты отвода сил в районе Петровского в Донбассе, поскольку там якобы были зафиксированы обстрелы.
"Мы ожидаем пересмотра даты, потому что мы исходим из семи дней от (окончания) обстрелов. Последние обстрелы (были - ред.) 30-го числа (октября)", - заявил Загороднюк.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подтвердили, что обстрелы в районе участка разведения действительно были – со стороны украинских силовиков.
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"На протяжении трех лет украинская сторона применяла ту же тактику и в Станице Луганской (один из участков разведения – ред.), где несмотря на согласованные даты, вооруженные формирования Украины намеренно производили обстрелы в преддверии разведения, чтобы заявить о нарушениях, тем самым срывая начало процесса", - отметили в представительстве ДНР в СЦКК.
В ДНР подчеркнули, что несмотря на заявления Киева, готовы приступить к отводу сил по согласованному контактной группой графику, то есть 4 ноября.

Нужна политическая воля

"Доведут украинские власти до решения окончательного этого вопроса, я не знаю, но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе", - заявил президент России Владимир Путин.
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что договоренность о разведении средств касается всего трех участков – Станицы Луганской, Петровского и Золотого – и была достигнута более трех лет назад на саммите "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ и Украина) в Берлине. Он выразил надежду, что президент Украины обеспечит выполнение приказов по разведению сил.
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