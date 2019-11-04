Россияне отмечают День народного единства

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В День народного единства , который в этом году выпал на понедельник, сделав его нерабочим, россиян ждут праздничные митинги, концерты, исторические квесты, этнографические диктанты, фестивали ремесел, культур и традиций народов России и массовое исполнение гимна страны.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

С чудотворной Казанской иконой Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства, а икона стала предметом особого почитания.

Партийные собрания, митинги и акции

Праздничные митинги, шествия и концерты в регионах России по традиции проведет "Единая Россия".

В частности, по информации, размещенной на сайте партии, в Томске в рамках партийного проекта "Историческая память" на базе регионального отделения ЕР организована площадка для проведения акции "Большой этнографический диктант"; в Тюмени будет работать полевая кухня, всех желающих угостят горячим чаем и гречневой кашей. Кульминацией праздника 4 ноября станет совместное исполнение гимна России.

"В Петрозаводске в рамках Фестиваля варенья пройдет кулинарный конкурс на лучшую ягодную выпечку, из нее составят один Царь-пирог для желающих", — отмечается в сообщении.

В Ростове-на-Дону партийцы примут участие в Фестивале промыслов и ремесел народов России. "На главной площади Нижнего Новгорода в рамках акции "Мы вместе!" появится интерактивная тематическая площадка партии. Здесь будет представлен клуб исторической реконструкции, обустроят зону для аквагрима и моментальной фотографии, раздадут шары, флажки и браслеты", — говорится в сообщении.

ЛДПР решила не митинговать, а провести в Доме союзов в Москве торжественное собрание и концерт по случаю Дня народного единства. По словам лидера объединения Владимира Жириновского, торжественное собрание пройдет не на улице, так как там холодно. "Поэтому приглашаю всех в 12 часов. Накормим всех, будет концерт", — сказал он. Жириновский пояснил, что День народного единства — самый главный народный праздник — день преодоления смуты, который нужно отмечать.

Коммунисты уже по традиции праздновать День народного единства не планируют и будут готовиться к другой ноябрьской дате, на которую у них запланировано шествие и митинг в столице.

Однако Москва 4 ноября не останется без митингов и шествий: в столичном районе Люблино запланирован "Русский марш" с участием трех тысяч человек.

Традиции и культура народов России

Общественники, деятели культуры и городские власти ко Дню народного единства подготовили различные праздничные программы, в том числе фестивали ремесел и кухонь народов России, флешмобы, квесты, ярмарки, спортивные соревнования.

По словам замминистра культуры России Павла Степанова, со 2 по 4 ноября в столицах федеральных округов России пройдут восемь фестивалей, а во всех российских школах — открытые уроки, посвященные Дню народного единства, а также этнографические диктанты, где каждый желающий сможет не только проверить свою грамотность, но и узнать об этническом многообразии России.

Чиновник отметил, что Министерство культуры старается, чтобы в День народного единства жители различных регионов смогли познакомиться с традициями и культурными особенностями своих соседей, для этого подготовлена обширная программа мероприятий.

"Праздник действительно очень значимый, даже в какой-то степени диалектичный, поскольку, с одной стороны, многообразие, с другой стороны — единство. Единство в многообразии. Многообразие единства. Самое главное, что мы действительно стараемся поддерживать все форматы гуманитарного и культурного наполнения этого праздника. Пытаемся, чтобы жители разных регионов имели возможность ознакомиться с традициями, промыслами, какими-то культурными особенностями не только своими, но и соседей", — сказал Степанов.

Активисты ОНФ проведут около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны в честь Дня народного единства. В движении рассчитывают, что в патриотических акциях, тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах, спортивных состязаниях примут участие порядка 160 тысяч человек. В частности, тульские активисты ОНФ на межрегиональном фестивале национальных культур "Страна в миниатюре" организуют в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля флешмоб "Ретро-почта". На открытках с изображением национальных костюмов участники фестиваля напишут свои пожелания представителям других национальностей, а общественники выступят в роли почтальонов, отметили в ОНФ.

Москвичи смогут познакомиться с ремеслами, кухней и традициями разных народов России на 30 городских площадках фестиваля, открытого ко Дню народного единства.

Как уточняется на сайте "Московских сезонов", в частности в кулинарной школе москвичи смогут научиться готовить липецкий штрудель, алтайский кочо (наваристая мясная похлебка), сибирский медовый сбитень и открытый ягодный пирог.

"В ремесленной мастерской можно попробовать себя в гончарном деле: слепить из глины поделки и даже посуду, а затем нанести на них красивые орнаменты. Мастера обучат и навыкам декора деревянных открыток, а еще познакомят с народным промыслом "финифть" и помогут изготовить украшения в этой технике", — сообщается на сайте.

Социологический срез

По данным ВЦИОМ, почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, половина из них поясняет, что такой праздник сплачивает граждан. Только 14% респондентов заявили, что День народного единства отмечать не важно, а 13% — "скорее не важно".

Наиболее популярным объяснением респондентов, которые считают, что День народного единства нужно отмечать, стало утверждение, что праздник способствует сплочению (50%).

Согласно исследованию, 32% респондентов знают правильное название праздника, который отмечают в РФ 4 ноября (в 2017 году — 12%). Еще 24% сообщили, что 4 ноября отмечают День единства/единения; 4% полагают, что на эту дату выпадает День независимости России. По мнению 3%, 4 ноября отмечается День России. По 2% опрошенных сообщили, что это День примирения/согласия или День Конституции России. Еще 1% россиян знают, что в этот день — праздник Казанской иконы Божьей Матери.