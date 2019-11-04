В День народного единства патриарх совершит литургию в Кремле

Празднование дня Казанской иконы было установлено в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. С победой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившей конец Смутному времени, связан и День народного единства. Этот государственный праздник отмечается 4 ноября ежегодно с 2005 года.

Казанская икона Богородицы была главной святыней ополчения Минина и Пожарского во время войны с польскими и шведскими интервентами в 1611-1613 годах. Один из чтимых списков этой иконы, явившейся в Казани в 1579 году, постоянно находился в воинском лагере. В память освобождения Москвы было установлено особое празднование в честь Казанской иконы. Вначале оно совершалось только в Москве, а с 1649 года торжества стали общероссийскими.

"В день празднования Казанской иконы Божией Матери святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении архиепископа Дубнинского Иоанна совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля", - сообщили в пресс-службе предстоятеля.

Делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которую возглавляет архиепископ Иоанн (Реннето), 2-4 ноября принимает участие в торжествах в Москве по случаю ее воссоединения с Русской православной церковью. В российскую столицу приехали потомки первой русской эмиграции, представители современных русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций, а также французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки, сербы. В воскресенье патриарх торжественно вручил главе Архиепископии грамоту о восстановлении ее единства с РПЦ.

По информации патриаршей пресс-службы, после литургии в Успенском соборе предстоятель Русской церкви примет участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому. После этого патриарх Кирилл вместе с президентом России Владимиром Путиным откроет в "Манеже" выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".

Экспозиция организована в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства" и будет работать с 4 ноября по 8 декабря. Гости смогут увидеть 150 произведений живописи и скульптуры из собраний более 40 музеев России и частных галерей, которые рассказывают о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-2010-х годов. Эта выставка продолжает экспозицию "Сокровища музеев России", прошедшую в 2018 году в Манеже и восьми региональных центрах страны.

В этом году на выставку в Манеже привезут икону святителя Николая Чудотворца из Санкт-Петербурга. Образ святителя Николая - главная святыня Николо-Богоявленского морского собора, ее написали в XVII веке. Русскому храму образ подарили греческие моряки. В медальоне в центре иконы находится частица мощей святителя Николая. В годы Великой отечественной войны перед этой иконой ежедневно молился будущий патриарх Московский и вся Руси Алексий I.

"Первые залы экспозиции повествуют о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на фронте, жизнь и труд в тылу, расскажут о героизме защитников Отечества, и, наконец, о Победе. Вторая часть экспозиции посвящена осмыслению военного подвига и трагедии народа в живописи послевоенных лет", - сообщили организаторы выставки. Посетители познакомятся с творчеством многочисленных отечественных художников и скульпторов.

Как отмечают в оргкомитете, для того чтобы увидеть самостоятельно все экспонаты выставки, пришлось бы объехать более 30 городов.