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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В День народного единства патриарх совершит литургию в Кремле

00:35 04.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день празднования Казанской иконы Божией Матери, совпадающий с Днем народного единства, совершит, по традиции, литургию в историческом "сердце" России - Успенском соборе Кремля и примет участие в открытии выставки "Память поколений" в выставочном зале "Манеж".
Празднование дня Казанской иконы было установлено в память об избавлении Москвы и России от поляков в 1612 году. С победой народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положившей конец Смутному времени, связан и День народного единства. Этот государственный праздник отмечается 4 ноября ежегодно с 2005 года.
Казанская икона Богородицы была главной святыней ополчения Минина и Пожарского во время войны с польскими и шведскими интервентами в 1611-1613 годах. Один из чтимых списков этой иконы, явившейся в Казани в 1579 году, постоянно находился в воинском лагере. В память освобождения Москвы было установлено особое празднование в честь Казанской иконы. Вначале оно совершалось только в Москве, а с 1649 года торжества стали общероссийскими.
"В день празднования Казанской иконы Божией Матери святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении архиепископа Дубнинского Иоанна совершит Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля", - сообщили в пресс-службе предстоятеля.
Участники митинга-концерта, посвященного Дню народного единства на площади музыки в Тамбове
00:30РИА Новости
День народного единства в России
Делегация Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которую возглавляет архиепископ Иоанн (Реннето), 2-4 ноября принимает участие в торжествах в Москве по случаю ее воссоединения с Русской православной церковью. В российскую столицу приехали потомки первой русской эмиграции, представители современных русской, белорусской, украинской, молдавской эмиграций, а также французы, бельгийцы, голландцы, немцы, англичане, шотландцы, румыны, поляки, сербы. В воскресенье патриарх торжественно вручил главе Архиепископии грамоту о восстановлении ее единства с РПЦ.
По информации патриаршей пресс-службы, после литургии в Успенском соборе предстоятель Русской церкви примет участие в возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому. После этого патриарх Кирилл вместе с президентом России Владимиром Путиным откроет в "Манеже" выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Экспозиция организована в рамках XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства" и будет работать с 4 ноября по 8 декабря. Гости смогут увидеть 150 произведений живописи и скульптуры из собраний более 40 музеев России и частных галерей, которые рассказывают о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-2010-х годов. Эта выставка продолжает экспозицию "Сокровища музеев России", прошедшую в 2018 году в Манеже и восьми региональных центрах страны.
В этом году на выставку в Манеже привезут икону святителя Николая Чудотворца из Санкт-Петербурга. Образ святителя Николая - главная святыня Николо-Богоявленского морского собора, ее написали в XVII веке. Русскому храму образ подарили греческие моряки. В медальоне в центре иконы находится частица мощей святителя Николая. В годы Великой отечественной войны перед этой иконой ежедневно молился будущий патриарх Московский и вся Руси Алексий I.
Машины на парковке в Москве
00:30РИА Новости
В Москве в День народного единства парковки работают бесплатно
"Первые залы экспозиции повествуют о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на фронте, жизнь и труд в тылу, расскажут о героизме защитников Отечества, и, наконец, о Победе. Вторая часть экспозиции посвящена осмыслению военного подвига и трагедии народа в живописи послевоенных лет", - сообщили организаторы выставки. Посетители познакомятся с творчеством многочисленных отечественных художников и скульпторов.
Как отмечают в оргкомитете, для того чтобы увидеть самостоятельно все экспонаты выставки, пришлось бы объехать более 30 городов.
По словам советника председателя Российского военно-исторического общества Андрея Назарова, была проведена очень большая работа, чтобы сделать экспозицию не просто интересной, но и понятной всем. "Многое на этих картинах уже не совсем понятно, многое обросло легендами, многие имена были забыты. Поэтому мы со своей стороны провели довольно большую работу, чтобы объяснить реалии на картинах и дать исторический контекст для этих работ. По-моему, получилось замечательно. Вас ждет удивительное путешествие в мир абсолютных 149 шедевров", - сказал Назаров.
Фестиваль День народного единства в Москве
2 ноября, 15:46Культура
Фестиваль "День народного единства" начался в Москве
1320015
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Религия и мировоззрениеАндрей НазаровДмитрий ПожарскийПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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