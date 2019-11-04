Пираты похитили девять членов норвежского сухогруза возле берегов Бенина

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пираты напали у берегов Пираты напали у берегов Бенина на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland и похитили девять человек, сообщается на сайте судоходной компании.

"На наше судно MV Bonita напали пираты в субботу утром у берегов (города) Котону/ Бенина, пока оно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна", — говорится в сообщении.

Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Судно Bonita позже прибыло в порт Котону.

Аварийно-спасательная служба судоходной компании следит за ситуацией и находится "в контакте с соответствующими властями".