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РИА Новости

Пираты похитили девять членов норвежского сухогруза возле берегов Бенина

00:27 04.11.2019 (обновлено: 00:42 04.11.2019)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСомалийский пират
Сомалийский пират
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Пираты напали у берегов Бенина на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland и похитили девять человек, сообщается на сайте судоходной компании.
"На наше судно MV Bonita напали пираты в субботу утром у берегов (города) Котону/ Бенина, пока оно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна", — говорится в сообщении.
Оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Судно Bonita позже прибыло в порт Котону.
Аварийно-спасательная служба судоходной компании следит за ситуацией и находится "в контакте с соответствующими властями".
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26 сентября, 12:41РИА Новости
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В заявлении также сообщается, что компания связалась с семьями похищенных членов экипажа. Гражданство похищенных не уточняется.
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