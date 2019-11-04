Россия выполнит наблюдательный полет над Германией

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Военные РФ 4-8 ноября совершат наблюдательный полет над Германией, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет па российском самолете наблюдения Ту-154м ЛК-1 над территорией Германии", - сказал он.
По данным Рыжкова, полет будет выполняться с аэродрома Кельн-Бонн, его максимальная дальность составит 1300 километров. Немецкие военные на борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.