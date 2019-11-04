Россия выполнит наблюдательный полет над Германией

По данным Рыжкова, полет будет выполняться с аэродрома Кельн-Бонн, его максимальная дальность составит 1300 километров. Немецкие военные на борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.