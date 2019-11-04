В ходе визита в Армению Володин примет участие в ПА ОДКБ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин 4-5 ноября посетит с рабочим визитом Армению и примет участие в мероприятиях Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
Как сообщили ранее журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента, на полях Ассамблеи запланирован ряд двусторонних встреч.
Кроме того, 5 ноября спикер нижней палаты российского парламента проведёт двенадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ.
В российскую делегацию для участия в мероприятиях войдут вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава думского комитета до делам СНГ Леонид Калашников, зампред комитета Константин Затулин, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, член этого же комитета Анатолий Выборный.
В повестке заседания ПА ОДКБ - совершенствование национального законодательства государств – членов организации в области функционирования коллективных миротворческих сил, противодействия распространению нацизма и его проявлений, модельные законы.
Одиннадцатое пленарное заседание ПА ОДКБ прошло 30 октября 2018 года в Москве.