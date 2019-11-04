В ходе визита в Армению Володин примет участие в ПА ОДКБ

В российскую делегацию для участия в мероприятиях войдут вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, глава думского комитета до делам СНГ Леонид Калашников, зампред комитета Константин Затулин, глава комитета по обороне Владимир Шаманов, зампред комитета по международным делам Наталья Поклонская, зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, член этого же комитета Анатолий Выборный.