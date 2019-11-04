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РИА Новости

На Восточноазиатском саммите Медведев затронет тему борьбы с терроризмом

00:11 04.11.2019 (обновлено: 12:04 04.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на церемонии совместного фотографирования на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке. Архивное фото
БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступит на Восточноазиатском саммите с речью, в которой коснется проблем безопасности, борьбы с терроризмом и эпидемиями, темы цифрового развития и создания "умных городов". Как ожидается, премьер также даст пресс-конференцию по итогам своего визита в Таиланд.
Глава кабмина РФ на днях прилетел с визитом в Бангкок. В воскресенье он принял участие в деловом инвестиционном саммите АСЕАН и провёл на его полях ряд двусторонних встреч с главами прибывших на форум делегаций. В понедельник запланировано выступление Медведева на 14-м Восточноазиатском саммите.
"Он затронет межрегиональное взаимодействие между Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, между ЕАЭС и АСЕАН, вопросы безопасности, борьбы с международным терроризмом и его идеологией, взаимодействие по линии правоохранительных органов, борьбу с эпидемиями, экономическое сотрудничество, вопросы цифрового развития, "умных городов", - рассказал журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов, говоря о повестке предстоящего выступления главы кабмина.
Кроме того, предполагается уделить внимание вопросам международной информационной безопасности, теме гуманитарного взаимодействия. Он уточнил, что на этот день также намечена пресс-конференция Медведева.
3 ноября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит (слева) во время встречи в рамках делового инвестиционного саммита АСЕАН-2019 в Бангкоке
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Повестка саммита

Как отмечено в материалах к визиту российского премьера в Таиланд, нынешний Восточноазиатский саммит пройдет под девизом "Партнерство в целях обеспечения устойчивого развития". Участники обсудят углубление практического взаимодействия в области финансов, энергетики, защиты окружающей среды, реагирования на чрезвычайные ситуации, морского сотрудничества, продовольственной безопасности и в других сферах.
Стороны также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Как ожидается, по итогам саммита будут приняты три заявления лидеров, в том числе, о борьбе с транснациональной преступностью и о партнерстве в целях обеспечения устойчивого развития, указано в материалах к визиту. Третьим готовящимся к принятию документом станет заявление о противодействии незаконному обороту наркотиков, соавторами которого выступили Россия, США и Вьетнам.
Восточноазиатский саммит (ВАС) был учрежден в 2005 году как платформа для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по стратегическим вопросам его развития. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.
Таиланд в 2019 году председательствует в ассоциации, столица королевства в эти дни принимает саммит лидеров объединения и Восточноазиатский саммит. В прошлом году саммиты проходили в Сингапуре, Россия тогда впервые в рамках ВАС была представлена на уровне главы государства - президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании этого форума.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в Бангкоке
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АСЕАН включает десятку стран - Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам. Формат ВАС предполагает участие представителей всех стран ассоциации, а также ее диалоговых партнеров: России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и США.

Сотрудничество в борьбе с инфекциями

Три года назад на саммите в Лаосе Медведев предложил создать под эгидой ВАС механизм по борьбе с инфекционными заболеваниями. Усилия России в этой области, как отмечено в материалах к нынешнему визиту премьера в Таиланд, призваны внести серьезный вклад в поддержание устойчивого развития АТР.
Так, в середине октября в Бангкоке прошло совещание руководителей ведомств и старших должностных лиц государств ВАС, ответственных за борьбу с инфекционными болезнями. Это была уже вторая такая встреча, инициированная Россией, а предыдущая состоялась незадолго до сингапурского саммита. Сообщалось, что российская и таиландская делегации на совещании в Бангкоке подготовили текст совместного заявления, которое планируется передать на рассмотрение лидеров в ходе нынешней встречи в формате ВАС.
Представители стран Азии, по информации Роспотребнадзора, выказали готовность к участию в совместных с Россией научных исследованиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями и заинтересовались российскими разработками вакцин и современных тест-систем. Кроме того, российская сторона уже реализует проект по обучению специалистов из стран АСЕАН - оно посвящено вопросам биологической безопасности и проходит на базе профильного научно-исследовательского центра во Владивостоке.
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В материалах к визиту упоминается, что востребована партнерами и активная позиция России на антитеррористическом треке. На Восточноазиатских саммитах последних нескольких лет РФ инициировала принятие заявлений о борьбе с идеологическими вызовами терроризма, а также о противодействии угрозе иностранных террористов-боевиков и возвращающихся лиц. Подчеркнуто, что российская сторона настроена на эффективное взаимодействие со всеми партнерами по ВАС и продвижение в рамках форума "широкой объединительной повестки дня в интересах поддержания мира и безопасности, обеспечения стабильности и устойчивого развития в АТР".
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Восточноазиатский саммит в БангкокеЭкономическое сообщество АСЕАНЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияТаиландВ мире
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