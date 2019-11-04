На Восточноазиатском саммите Медведев затронет тему борьбы с терроризмом

БАНГКОК, 4 ноя - РИА Новости. Глава правительства РФ Глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступит на Восточноазиатском саммите с речью, в которой коснется проблем безопасности, борьбы с терроризмом и эпидемиями, темы цифрового развития и создания "умных городов". Как ожидается, премьер также даст пресс-конференцию по итогам своего визита в Таиланд

Глава кабмина РФ на днях прилетел с визитом в Бангкок. В воскресенье он принял участие в деловом инвестиционном саммите АСЕАН и провёл на его полях ряд двусторонних встреч с главами прибывших на форум делегаций. В понедельник запланировано выступление Медведева на 14-м Восточноазиатском саммите.

"Он затронет межрегиональное взаимодействие между Шанхайской организацией сотрудничества и АСЕАН, между ЕАЭС и АСЕАН, вопросы безопасности, борьбы с международным терроризмом и его идеологией, взаимодействие по линии правоохранительных органов, борьбу с эпидемиями, экономическое сотрудничество, вопросы цифрового развития, "умных городов", - рассказал журналистам пресс-секретарь премьера Олег Осипов, говоря о повестке предстоящего выступления главы кабмина.

Кроме того, предполагается уделить внимание вопросам международной информационной безопасности, теме гуманитарного взаимодействия. Он уточнил, что на этот день также намечена пресс-конференция Медведева.

Повестка саммита

Как отмечено в материалах к визиту российского премьера в Таиланд, нынешний Восточноазиатский саммит пройдет под девизом "Партнерство в целях обеспечения устойчивого развития". Участники обсудят углубление практического взаимодействия в области финансов, энергетики, защиты окружающей среды, реагирования на чрезвычайные ситуации, морского сотрудничества, продовольственной безопасности и в других сферах.

Стороны также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. Как ожидается, по итогам саммита будут приняты три заявления лидеров, в том числе, о борьбе с транснациональной преступностью и о партнерстве в целях обеспечения устойчивого развития, указано в материалах к визиту. Третьим готовящимся к принятию документом станет заявление о противодействии незаконному обороту наркотиков, соавторами которого выступили Россия, США и Вьетнам.

Восточноазиатский саммит (ВАС) был учрежден в 2005 году как платформа для диалога лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по стратегическим вопросам его развития. Встречи в этом формате проводятся ежегодно в привязке к мероприятиям Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на высшем уровне.

Таиланд в 2019 году председательствует в ассоциации, столица королевства в эти дни принимает саммит лидеров объединения и Восточноазиатский саммит. В прошлом году саммиты проходили в Сингапуре, Россия тогда впервые в рамках ВАС была представлена на уровне главы государства - президент Владимир Путин принял участие в пленарном заседании этого форума.

АСЕАН включает десятку стран - Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам. Формат ВАС предполагает участие представителей всех стран ассоциации, а также ее диалоговых партнеров: России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, Японии и США.

Сотрудничество в борьбе с инфекциями

Три года назад на саммите в Лаосе Медведев предложил создать под эгидой ВАС механизм по борьбе с инфекционными заболеваниями. Усилия России в этой области, как отмечено в материалах к нынешнему визиту премьера в Таиланд, призваны внести серьезный вклад в поддержание устойчивого развития АТР.

Так, в середине октября в Бангкоке прошло совещание руководителей ведомств и старших должностных лиц государств ВАС, ответственных за борьбу с инфекционными болезнями. Это была уже вторая такая встреча, инициированная Россией, а предыдущая состоялась незадолго до сингапурского саммита. Сообщалось, что российская и таиландская делегации на совещании в Бангкоке подготовили текст совместного заявления, которое планируется передать на рассмотрение лидеров в ходе нынешней встречи в формате ВАС.

Представители стран Азии, по информации Роспотребнадзора, выказали готовность к участию в совместных с Россией научных исследованиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями и заинтересовались российскими разработками вакцин и современных тест-систем. Кроме того, российская сторона уже реализует проект по обучению специалистов из стран АСЕАН - оно посвящено вопросам биологической безопасности и проходит на базе профильного научно-исследовательского центра во Владивостоке.