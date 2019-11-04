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РИА Новости

Путин вручит награды иностранным гражданам в Кремле

00:07 04.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник в День народного единства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, а также вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
Как сообщила пресс-служба Кремля, по сложившейся традиции в этот день глава государства возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии возложения примут участие представители религиозных конфессий и молодежных организаций.
Затем, как ожидается, президент посетит выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве", которая пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в рамках церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь – ко Дню народного единства". Выставка продолжает экспозицию "Сокровища музеев России", прошедшую в 2018 году в Манеже и восьми региональных центрах страны.
Экспозиция объединяет в себе знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов из 44 музеев и частных галерей. Как отмечают организаторы, для того чтобы увидеть самостоятельно все экспонаты выставки, пришлось бы объехать более 30 городов.
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
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Позже, в этот же день в ходе торжественного приема в честь Дня народного единства в Кремле Путин вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и ордена Дружбы иностранным гражданам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами.
Вечером понедельника в московском концертном зале "Зарядье" президент посетит концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, в котором примут участие лауреаты XVI международного конкурса имени Чайковского.
День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Праздничная дата появилась в РФ в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.
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День народного единстваДмитрий ПожарскийКузьма Минин (Сухорукий)Владимир ПутинРоссияОбщество
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