Французский эксперт призвал Саудовскую Аравию выдать картину да Винчи Лувру

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Исполняющий обязанности директора Объединения национальных музеев Франции Крис Деркон призвал предполагаемого владельца картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" передать ее Лувру, . Исполняющий обязанности директора Объединения национальных музеев Франции Крис Деркон призвал предполагаемого владельца картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" передать ее Лувру, сообщает Artnet News.

Деркон заявил об этом на инвестиционном форуме "Давос в пустыне", который организовал наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Считается, что именно он приобрел работу Леонардо за 450 миллионов долларов в 2017 году.

"Если эта картина приедет в Лувр – все окажутся в выигрыше. Пока еще остается возможность поделиться ею не только со специалистами, но и с широкой публикой", — сказал Деркон.

Представители музея в Париже и в Абу-Даби ничего не говорят о местонахождении "Спасителя мира".