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РИА Новости

Нефтяная лихорадка. Как США воруют черное золото Сирии

08:00 04.11.2019 (обновлено: 08:04 04.11.2019)
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© AFP 2019 / Delil SouleimanАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Тридцать миллионов долларов ежемесячно — именно столько, по данным Минобороны России, США зарабатывают на добыче нефти в Сирии. Схемы поставок давно отлажены, крупнейшие месторождения охраняют бойцы частных военных компаний и подконтрольные Пентагону курдские вооруженные формирования. О том, как американцы наживаются на чужом черном золоте, — в материале РИА Новости.

Черная контрабанда

До войны нефтегазовая отрасль приносила в сирийский бюджет около 20 процентов общего объема. Страна полностью обеспечивала собственные потребности в углеводородах, хватало даже на экспорт. В 2009 году добыча составила 400 тысяч баррелей в день. В 2013-м этот показатель упал до 59 тысяч баррелей, а в 2014-м — до 33 тысяч. Именно в эти годы террористы ИГ* взяли под контроль большую часть провинции Дейр-эз-Зор — крупнейшего нефтеносного района Сирии, где сконцентрировано три четверти национальных запасов черного золота.
Портрет Абу Бакра аль-Багдади на экране телевизора в Ираке
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Исламисты получили в свое распоряжение месторождения аль-Омр, ат-Танак, Дафра, аль-Вард и другие. Псевдохалифат развернул бойкую торговлю нефтью на черном рынке. Общий объем добычи оценивали в 350 тысяч баррелей в сутки. ИГ* продавало нефть, зарабатывая от 25 до 60 долларов за баррель. Основным местом сбыта многие эксперты называли Турцию, куда углеводороды попадали через посредников.
В частности, в декабре 2015-го начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской на брифинге назвал три основных маршрута транспортировки нефти в Турцию из подконтрольных бандформированиям ИГ* районов Сирии и Ирака. Западный маршрут выходил к турецким портам на побережье Средиземного моря, северный — к нефтеперерабатывающему заводу Батман, восточный — к крупной перевалочной базе в населенном пункте Джизре. В доказательство российское оборонное ведомство продемонстрировало съемку с беспилотников и спутников, на которой были отчетливо видны колонны бензовозов, идущие к турецкой границе.
© Фото : Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Сирии. 26 ноября 2017
 Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Сирии. 26 ноября 2017
© Фото : Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Сирии. 26 ноября 2017
ВКС России систематически пытались лишить ИГ* этого источника дохода. Только за первые несколько месяцев воздушной операции авиация нанесла удары по 32 нефтеперерабатывающим комплексам, 11 нефтеперерабатывающим заводам, 23 станциям перекачки нефти. Было уничтожено 1080 автоцистерн, перевозящих углеводороды. Российским войскам удалось довольно быстро вполовину снизить незаконный оборот нефти. Доходы боевиков сократились с трех до полутора миллионов долларов в день.

"Частный бизнес"

По мере освобождения территории Сирии от террористов ИГ* большая часть месторождений к востоку от Евфрата перешла под контроль "Сирийских демократических сил" и их кураторов из США. В частности, курды получили в распоряжение месторождения в районе города Аль-Хасеке. По некоторым данным, они самостоятельно начали добычу и переработку нефти на этих территориях, а готовые продукты реализовывали на местном рынке. Под охраной США и СДС остаются крупнейшие месторождения Аль-Омр и Коноко.
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
1 ноября, 14:20Война в Сирии
Сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения
Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, американцы доставили в Сирию оборудование для добычи нефти в обход собственных санкций. Он подчеркнул, что доходы от контрабанды сирийских углеводородов поступают на счета американских частных военных компаний и спецслужб.
"Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией "Сэдкаб", созданной при так называемой Автономной администрации Восточной Сирии, — заявил Конашенков на брифинге. — А доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступает на номерные счета ЧВК и спецслужб США".
Спикер Минобороны подчеркнул, что на этом "частном бизнесе" государственные органы США ежемесячно зарабатывают свыше 30 миллионов долларов. "За такой непрерывный и освобожденный от контроля и налогов американского государства финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ*" бесконечно", — резюмировал Конашенков.
© Фото : Минобороны РФОбстановка в Сирии. 26 октября 2019
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
© Фото : Минобороны РФ
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
В подтверждение этих слов Минобороны опубликовало данные космической разведки. Так, на снимке нефтесборного пункта Даман в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор от 23 августа запечатлены 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза. На снимке от 5 сентября в провинции Хасеке наблюдалось 25 единиц автомобильной техники, включая 22 бензовоза, а тремя днями позже в провинции Дер-Эз-Зор обнаружено еще 36 машин, из которых 32 — бензовозы. В районе сухопутного промысла Меядин в тот же день наблюдался 41 автомобиль, в том числе 34 бензовоза.

Стратегический регион

"США не скрывают целей контроля сирийских месторождений нефти и, очевидно, будут готовы любым способом отстаивать свои намерения, — прокомментировал ситуацию член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. — Этот факт вызывает не только беспокойство за ситуацию на турецко-сирийской границе, но и негативно повлияет на обстановку в Сирии в целом. Вашингтон, не раз обещавший вывести войска с территории Сирийской Республики, явно намерен сохранить влияние в регионе".
Сирия
29 октября, 14:25Война в Сирии
В Госдуме оценили намерение США защищать нефтедобычу в Сирии
Неудивительно, что американцы, хоть и объявили об уходе из этой страны, окончательно покидать ее нефтеносные районы не спешат. По словам главы Пентагона Марка Эспера, войска "обеспечат безопасность нефтяных месторождений от террористов ИГ*". На днях стало известно о переброске нескольких сотен американских военных из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор.
Россия, в отличие от США, все проекты по сирийской "нефтянке" реализует исключительно на основе соглашений с ее законным владельцем — официальным Дамаском. В частности, в конце октября стало известно, что компания Уралтехнострой намерена продолжить возведение пункта сбора углеводородов на северо-востоке страны, остановленное в 2011-м из-за начавшейся войны. Кроме того, компания предложила официальному правительству Сирии свои услуги в восстановлении пострадавших за время конфликта объектов нефтегазовой инфраструктуры.
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"У России есть опыт в нефтегазовой сфере, — сообщил в интервью РИА Новости директор департамента планирования и международного сотрудничества Министерства нефти Сирии Мухаммад Джеруди. — Этот опыт и наличие специалистов в данной области значительны".
По мнению министра, взаимодействие с Россией поможет не только восстановить работу основных сирийских месторождений, но и увеличить там добычу.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Сергей РудскойИсламское государствоИгорь КонашенковМинистерство обороны СШАГосдума РФСирия
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