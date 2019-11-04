Украли или подменили: мистическая судьба Казанской иконы Богоматери

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Антон Скрипунов. В День народного единства россияне вспоминают освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году. У праздника есть не только исторический, но и религиозный смысл. Православные четвертого ноября молитвенно отмечают спасение страны благодаря помощи Божией Матери через Казанскую икону. Этот образ очень популярен у верующих, но никто не знает, где находится оригинал. О мистическом исчезновении главной русской святыни и версиях ее местонахождения — в материале РИА Новости.

Громкое преступление

Ранним утром 29 июня 1904 года жителей Казани объял настоящий ужас. Возле местного Богородицкого монастыря, где, как считается, хранился подлинник Казанской иконы, собралась толпа горожан — одни навзрыд плакали, другие кричали что есть силы: "Украли Божью Матушку! Украли!"

"Горькие слезы лились и у тех, кто рассказывал, и у тех, кто слушал подробности этого печального события в жизни монастыря и православной Казани. Все чувствовали дорогую утрату монастыря как личную потерю. Никто не верил, чтобы похищение не раскрылось", — писал один из очевидцев.

Из уст в уста передавались свидетельства прихожан: 25, 26 и 27 июня у иконы часами стоял коренастый мужичок с черной бородой. Вел себя он странно: постоянно озирался, будто бы опасался чего-то. Но монахиням не было никакого дела до подозрительного типа, ведь в эти дни в монастырь привезли чудотворную икону Богоматери "Смоленская". Ее, как и Казанскую, выставили в центре храма. В честь святынь в монастыре совершались длительные службы, после которых насельницы обители сразу шли спать.

Первым подозреваемым стал ночной сторож монастыря Федор Захаров: именно он заявил, что четверо неизвестных схватили и заперли его в подвале под храмом.

"В момент насилия Захаров, по его словам, хотел крикнуть, но злоумышленники зажимали ему горло, угрожая револьверами и ножами, которыми они были вооружены, чем и лишили его возможности поднять тревогу в монастыре", — отмечалось в полицейском отчете.

Однако когда вместо полицейских за расследование взялись первоклассные жандармы, прекрасно знавшие, кто есть кто в криминальном мире, то выяснилось, что икону украл предводитель одной из местных шаек, которого звали то ли Стоян, то ли Варфоломей Чайкин — настоящее имя не установлено до сих пор. А его подельниками были трое известных в городе карманников.

Следователи обыскали дом Чайкина, найдя в печи остатки изрубленной ризы и несколько камушков, похожих на те, что были на окладе Казанской иконы. После этого они пустились на поиски преступника. Нашли и арестовали Чайкина с товарищами довольно быстро: расследование громкого дела взял на карандаш лично император Николай II.

"Пустим храм на воздух"

Но поимка воров не успокоила жителей Казани. Те были ошарашены не только пропажей реликвии, но и озвученной правоохранителями версией о ее дальнейшей судьбе: злоумышленники разрубили икону и сожгли.

Никто не хотел верить, что величайшую русскую святыню постигла именно такая участь. По городу поползли слухи, что икону выкрали старообрядцы, потом начали винить в пропаже евреев, потом — и вовсе говорить, что она чудесным образом была взята обратно на небо. Ведь точно так же, неизвестно откуда, икона появилась в Казани в 1579 году.

Винили в утрате святыни и Богородицкий монастырь, построенный на месте чудесного обретения образа в XVI веке. Особо отчаявшиеся угрожали его сестрам страшной расправой.

"Уведомляю вас, батюшка, что в самом непродолжительном времени ваш монастырь будет взорван, ибо все мины ужи заложены и как бы не пострадали люди, позаботьтесь (об их безопасности. — Прим. ред.), да и сами поберегитись. Монашек же стоит пустить на воздух. Ничто и никто их не спасет, потому что проводники к минам заложены аккуратно. Хорошо будет, если под взрыв попадет Архиерей Димитрий; но об этом мы позаботимся — и угостим его на славу", — говорилось в одном из присланных в обитель анонимных писем.

Горожане неспроста не поверили официальной версии следствия: прихожане монастыря утверждали, что каждый вечер игуменья обители прятала Казанскую икону в тайник, а на ее место клала точную копию.

"Вообще, по всей России было распространено множество точных списков этой иконы. Поэтому версии о дальнейшей судьбе подлинника могут быть совершенно разными", — отмечает в беседе с РИА Новости заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ священник Александр Щелкачев.

"Оригинал может храниться в Москве"

А версий о судьбе иконы очень много. По одной из них, в 1904 году Чайкин украл копию, а подлинник так и хранился в Богородицком монастыре Казани вплоть до конца 1917 года. Большевики во время разграбления монастыря унесли икону с собой. Что с ней произошло дальше — неизвестно.

В 90-е годы XX века на основе этой версии появился миф, будто бы икону перепрятали чекисты, а во время войны с ней, по личной инициативе Сталина, совершали облет линии фронта.

По другой версии, икону спасли врангелевцы, вывезшие реликвию на Запад. В 1960-м прихожане Русской православной церкви за границей пытались купить у некоего английского коллекционера "древнюю Казанскую икону Богоматери, которая во многом походила на подлинную".

Есть еще предположение, что Казанская икона каким-то образом оказалась у католиков. В 2004 году представитель Святого Престола вручил Русской православной церкви образ Богоматери, хранившийся в личных покоях папы Иоанна Павла II.

"Ватиканская икона" хранится в казанском Богородицком монастыре и официально считается точной копией, созданной в конце XVIII века. Наряду с ней в России пребывают еще два более древних списка: в Казанском соборе Санкт-Петербурга и одноименном храме на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга © РИА Новости / Сергей Пятаков Казанская икона Божией Матери, привезенная в Москву из Казанского собора Санкт-Петербурга

Эти два образа были созданы по приказу Иоанна Грозного сразу же после чудесного обретения оригинала. И это наводит некоторых историков на мысль: а может, один из них и есть тот самый подлинник?

"Вообще, никто не проверял, где находится подлинник, а где — его два списка", — подчеркивает отец Александр Щелкачев.

Ведь доподлинно известно, что Казанская икона была знаменем войска Дмитрия Пожарского. Перед самым штурмом захваченной поляками Москвы он приказал всем воинам постоянно молиться перед чудотворным образом. А когда столица российского государства была освобождена, горожане и все воинство прошли крестным ходом с иконой на Лобное место, благодаря Божию Матерь за помощь стране и ее народу. Возможно, оригинал так и не был возвращен в Казань.

А в 1709 году накануне Полтавской битвы перед Казанским образом молился Петр I. Именно после победы над шведами в этом сражении в Санкт-Петербург перевезли один из древних списков этой иконы. А может быть, и оригинал.