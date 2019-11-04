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РИА Новости
Культура

Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе

01:27 04.11.2019
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© AFP 2019 / Timothy A. ClaryКуртка Оливии Ньютон-Джон
Куртка Оливии Ньютон-Джон
© AFP 2019 / Timothy A. Clary
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кожаную куртку и брюки из фильма-мюзикла "Бриолин" с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон в главных ролях продали на аукционе Julien's за 405 700 тысяч долларов, сообщает The Guardian.
В этих вещах актриса появилась в финальной сцене популярной музыкальной комедии 1978 года. Их начальная цена — 260 тысяч долларов.
Всего на аукцион было выставлено более 500 нарядов Оливии, в которых она снималась в разных проектах.

"Все эти предметы одежды передала нам сама актриса, которая хранила их все эти годы", — рассказал Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома.

Часть доходов от торгов отдадут находящемуся в Австралии Центру Оливии Ньютон-Джон по исследованию рака.
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