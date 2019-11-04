Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Кожаную куртку и брюки из фильма-мюзикла "Бриолин" с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон в главных ролях продали на аукционе Julien's за 405 700 тысяч долларов, Кожаную куртку и брюки из фильма-мюзикла "Бриолин" с Джоном Траволтой и Оливией Ньютон-Джон в главных ролях продали на аукционе Julien's за 405 700 тысяч долларов, сообщает The Guardian.

В этих вещах актриса появилась в финальной сцене популярной музыкальной комедии 1978 года. Их начальная цена — 260 тысяч долларов.

Всего на аукцион было выставлено более 500 нарядов Оливии, в которых она снималась в разных проектах.

"Все эти предметы одежды передала нам сама актриса, которая хранила их все эти годы", — рассказал Мартин Нолан, исполнительный директор аукционного дома.