Туристы назвали страны, в которых они провели свой лучший отпуск

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, назвали страны, отдых в которых стал для них незабываемым, сообщает Aviasales.

Специалисты туристического поисковика провели исследование, в котором приняли участие 16 тысяч пользователей, и узнали, в каких государствах они провели свой лучший отпуск.

За Испанию и Италию респонденты отдали по 12% голосов. В Испании им понравились солнечная погода, изысканная кухня, эмоциональные местные жители. В Италии — вкусная еда, города с тысячелетней историей и живописные окрестности, а также позитивные, шумные итальянцы.

Норвегию и Португалию назвали по 10% опрошенных. В Норвегии туристы отметили красивую природу — горы, озера, фьорды и безопасность. В Португалии — благоприятный климат, качественные продукты, недорогое жилье и дружелюбный, общительный народ.

9% путешественников признались, что хотели продлить отдых в Нидерландах, так как там они "влюбились в велосипедные поездки, архитектуру и расслабленных местных жителей".

О Кипре рассказывали 7% пользователей, которых впечатлили "средиземноморские бухты с пещерами, кошки, маяки и комфортная погода".

По шесть процентов голосов опрошенные отдали Японии и Грузии. В первой — туристов удивило повсеместное использование высоких технологий, отличный шопинг и высокий уровень жизни, во второй — вкусная еда, гостеприимство местных жителей и красивая природа.

По 5% респондентов провели незабываемый отпуск во Франции, Таиланде и Греции. Францию они отметили за колоритные маленькие городки и романтичный Париж. В Таиланде путешественникам больше всего понравилось вечное лето, свежие фрукты и красивые пляжи. Отпуск в Греции запомнился чистейшим морем и вкусной едой.

4% опрошенных до сих пор вспоминают отпуск в Чехии и Эмиратах. Они рассказывают об архитектуре Праги, купании в термальных источниках, дегустации мясных блюд и пива, а также отмечают понятный россиянам чешский язык. Эмираты поразили путешественников небоскребами, чистыми пляжами, разнообразием развлечений.

3% туристов рассказали, что после отпуска хотели остаться жить в Бразилии, потому что там "красивая природа, хорошая экология и дешевые авиабилеты внутри страны".

Завершают рейтинг привлекательных для отпуска стран Куба и Мальта, получившие по одному проценту голосов. На Кубе туристы хвалили климат, атмосферу свободы, дайвинг, карнавалы и интересные достопримечательности. На Мальте пользователи высоко оценили уровень безопасности, развитую ночную жизнь в столице Валлетте и хороший английский язык, "на котором говорит все население острова".