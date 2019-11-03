Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T22:44Z
https://ria.ru/20191103/1560550400.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155999/90/1559999001_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9675af7eb67bfab2993170ab707f63a0.jpg
РИА Новости

Экзит-полл: на выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от Соцпартии

22:44 03.11.2019
1722
© Спутник / Перейти в фотобанкВыборы в Молдавии
Выборы в Молдавии
© Спутник
Перейти в фотобанк
Выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Результаты exit-poll, по данным на 20.00 (21.00 мск) свидетельствуют, что во втором туре выборов мэра Кишинева побеждает кандидат от Соцпартии Ион Чебан, однако его отрыв составляет всего 0,1%.
Exit-poll проводили Ассоциация за справедливое развитие Молдовы и компания по политическому консультированию "Poliexpert", которые заключили контракты с компанией социологического исследования и маркетинга FOP-STAR и Институтом маркетинга и исследований IMAS INVENT.
Местные выборы в Молдавии
Вчера, 20:10РИА Новости
В Молдавии зафиксировали 52 нарушения во время второго тура местных выборов
"Чебан - 37,1% голосов, Нэстасе - 37%. К сожалению, высокий уровень отказа от участия в опросе не позволяет дать более точную оценку. Надеемся, что картина изменится после подсчета результатов за последний час голосования", - заявил на брифинге глава Института маркетинга и опросов IMAS INVENT Дору Петруци.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В нем приняли участие вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе.
Также руководителей выбирали еще в 384 населенных пунктах Молдавии. В ЦИК Молдавии сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
Триумфальная арка в Кишиневе
21 октября, 12:36РИА Новости
Социалист Чебан предложил блоку ACUM создать коалицию в горсовете Кишинева
1100001
Обсудить 0
Ион ЧебанЦИК МолдавииМолдавияКишиневВ мире
Рекомендуем
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Кадры из фильма Наша Russia: Яйца судьбы
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
Корабли НАТО покинули порт Одессы, сообщили СМИ
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ
Рабочий на газовой станции на Украине
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
КПП Станица Луганская в Донбассе
В Станице Луганской завершили укладку конструкций основной части моста
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Фестиваль День народного единства в Москве
Россияне получат больше выходных из-за празднования Дня народного единства
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Дзержинске мужчина из мести устроил стрельбу из автомата в баре
Луна Феннер
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния