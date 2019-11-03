Экзит-полл: на выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от Соцпартии

КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Результаты exit-poll, по данным на 20.00 (21.00 мск) свидетельствуют, что во втором туре выборов мэра Результаты exit-poll, по данным на 20.00 (21.00 мск) свидетельствуют, что во втором туре выборов мэра Кишинева побеждает кандидат от Соцпартии Ион Чебан , однако его отрыв составляет всего 0,1%.

Exit-poll проводили Ассоциация за справедливое развитие Молдовы и компания по политическому консультированию "Poliexpert", которые заключили контракты с компанией социологического исследования и маркетинга FOP-STAR и Институтом маркетинга и исследований IMAS INVENT.

"Чебан - 37,1% голосов, Нэстасе - 37%. К сожалению, высокий уровень отказа от участия в опросе не позволяет дать более точную оценку. Надеемся, что картина изменится после подсчета результатов за последний час голосования", - заявил на брифинге глава Института маркетинга и опросов IMAS INVENT Дору Петруци.

Второй тур выборов прошел в воскресенье. В нем приняли участие вице-спикер парламента от пророссийской Соцпартии Ион Чебан и лидер проевропейской партии "Платформа "Достоинство и Правда", победитель досрочных выборов мэра в 2018 году Андрей Нэстасе.