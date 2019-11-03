В Дзержинске мужчина из мести устроил стрельбу из автомата в баре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Житель Житель Дзержинска открыл стрельбу из автомата в баре, чтобы отомстить за обиженного брата, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел в баре на улице Ульянова в Дзержинске около 22:00 в субботу.

"Оператор частной охранной организации сообщил, что мужчина стреляет из автомата в баре. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали мужчину с автоматом Калашникова в руках. Очевидцы опознали в нем хулигана, который несколько раз выстрелил из автомата в пол. У мужчины изъяли оружие и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель Дзержинска", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что автомат, изъятый у задержанного, был деактивирован (выведен из строя) заводским способом и выстрелить из него боевым патроном невозможно. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, деактивированное оружие может приобрести любой, кто достиг 18 лет. Лицензия и постановка на учет не требуются.

"Охолощенный автомат принадлежит брату задержанного. Мужчина рассказал, что они возвращались из леса, при этом с собой у них было оружие. Его брат зашел в бар за алкоголем, где у него произошел конфликт с другими посетителями. Решив испугать обидчиков, мужчина вошел в бар и пригрозил им деактивированным автоматом. В ходе возникшей потасовки он дважды выстрелил в пол", — говорится в сообщении.