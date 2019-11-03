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РИА Новости

В Дзержинске мужчина из мести устроил стрельбу из автомата в баре

22:15 03.11.2019 (обновлено: 22:28 03.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 ноя — РИА Новости. Житель Дзержинска открыл стрельбу из автомата в баре, чтобы отомстить за обиженного брата, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Инцидент произошел в баре на улице Ульянова в Дзержинске около 22:00 в субботу.
Полиция
1 ноября, 13:13РИА Новости
Стрельба в московском Сити по стаканчикам закончилась делом о хулиганстве
"Оператор частной охранной организации сообщил, что мужчина стреляет из автомата в баре. Неподалеку от места происшествия полицейские задержали мужчину с автоматом Калашникова в руках. Очевидцы опознали в нем хулигана, который несколько раз выстрелил из автомата в пол. У мужчины изъяли оружие и доставили его в отдел полиции. Задержанным оказался ранее судимый 33-летний житель Дзержинска", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что автомат, изъятый у задержанного, был деактивирован (выведен из строя) заводским способом и выстрелить из него боевым патроном невозможно. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, деактивированное оружие может приобрести любой, кто достиг 18 лет. Лицензия и постановка на учет не требуются.
"Охолощенный автомат принадлежит брату задержанного. Мужчина рассказал, что они возвращались из леса, при этом с собой у них было оружие. Его брат зашел в бар за алкоголем, где у него произошел конфликт с другими посетителями. Решив испугать обидчиков, мужчина вошел в бар и пригрозил им деактивированным автоматом. В ходе возникшей потасовки он дважды выстрелил в пол", — говорится в сообщении.
Автомобиль полиции на дороге
31 октября, 18:52РИА Новости
На МКАД произошла стрельба
В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России (хулиганство). Согласно законодательству за совершение подобного преступления предусмотрено наказание от штрафа в размере от 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до пяти лет.
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МВД РФДзержинск (Нижегородская область)Нижегородская областьРоссияПроисшествия
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