США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США
сообщили России
об обстреле американских военных в Сирии со стороны протурецких боевиков. Об этом рассказал на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Колонну, которая двигалась по дороге М4 в направлении границы с Ираком, встретили огнем в шести километрах западнее населенного пункта Телль-Тамер. В результате обстрела никто не пострадал.
Боренков отметил, что российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам Камышлы — Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани — Шиух-Фаукани провинции Алеппо.
За сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо
, Латакия
, Идлиб
и Хама
.