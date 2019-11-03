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РИА Новости
Война в Сирии

США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики

22:05 03.11.2019 (обновлено: 01:36 04.11.2019)
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© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. KosterАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Timothy R. Koster
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. США сообщили России об обстреле американских военных в Сирии со стороны протурецких боевиков. Об этом рассказал на брифинге руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Колонну, которая двигалась по дороге М4 в направлении границы с Ираком, встретили огнем в шести километрах западнее населенного пункта Телль-Тамер. В результате обстрела никто не пострадал.
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Боренков отметил, что российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам Камышлы — Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани — Шиух-Фаукани провинции Алеппо.
За сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня, боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияСШАВ мире
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А кто-нибудь приглашал американцев в Сирию? Ведут обстрел по незванным военным. В чём проблема?
3 ноября, 22:28
Oleg Romanov
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Это был салют, а они не поняли...
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Von Stirliz
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