В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что, ребята, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", — добавил он.