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РИА Новости

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

21:50 03.11.2019 (обновлено: 01:11 04.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРабочий на газовой станции на Украине
Рабочий на газовой станции на Украине
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Газотранспортная система Украины "просто развалится" без транзита российского голубого топлива, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он напомнил позицию Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал, что Москва не планирует отказываться от транзита через Украину.
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"Россия сейчас будет обладать возможностями гарантировано осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет", — заявил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия не может транспортировать газ, "если этого не хотят сами украинские визави".
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
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Песков отметил, что транзит газа через Украину нужен в первую очередь самому Киеву.

"И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что, ребята, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", — добавил он.

Накануне "Нафтогаз" подал новый иск на 12 миллиардов долларов против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По словам исполнительного директора госкомпании Юрия Витренко, этот шаг стал ответом на обращение российской стороны в арбитраж 18 апреля прошлого года. Также украинская компания планирует взыскать с российского концерна три миллиарда долларов в 2020 году.
Действующие контракты на поставку и транзит российского голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят переговоры на трехсторонних встречах, где обсуждается возможность заключения нового соглашения.
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Обсудить 38
Нафтогаз УкраиныВладимир ПутинУкраинаЮрий ВитренкоГазпромЕврокомиссияДмитрий ПесковРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Главное что Украина избавится от зависимости от России...Она там в Европу идёт.. вот там помогут накормят и обогреют..
3 ноября, 21:59
Dominus Taiga
73192001
Это сколько же металлолома будет ? Ох и разбогатеют на этом металлоломе.
3 ноября, 22:04
Филя Ром
29421004
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