В Бейруте демонстранты намерены провести всеобщую забастовку

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины жителей страны. Бейрут на два дня охватили массовые беспорядки и столкновения между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.