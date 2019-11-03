В Бейруте демонстранты намерены провести всеобщую забастовку

БЕЙРУТ, 3 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Активисты в центре ливанского Бейрута призвали к всеобщей забастовке в стране в понедельник, также они намерены вновь блокировать все дороги и препятствовать работе учреждений, включая школы и университеты, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Бейруте впервые после отставки правительства 29 октября проходит мирная многотысячная антиправительственная демонстрация.
Во вторник премьер Ливана Саад Харири официально заявил о своей отставке в телевизионном обращении. После отставки Харири в центре Бейрута несколько дней наблюдалась тишина. В воскресенье активисты через соцсети призвали граждан вновь выйти на улицы во всех крупных городах страны.
Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины жителей страны. Бейрут на два дня охватили массовые беспорядки и столкновения между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. На протяжении 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.
Экономика в Ливане находится в кризисе. Президент Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе, ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии. Дефицит негативно сказался на владельцах заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний. В середине октября власти решили ввести налог на приложения для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планировалось увеличить НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать после того, как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты, предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным.