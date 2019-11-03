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РИА Новости

Удмуртия передала Хорватии флаг первенства дзюдоистов Европы

21:17 03.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий КарповВид на город Уфа
Вид на город Уфа
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Вид на город Уфа. Архивное фото
УФА, 3 ноя - РИА Новости. Удмуртия, принявшая спортивные соревнования первенства дзюдоистов Европы, где в медальном зачете выиграли российские юниоры, передала флаг мероприятия представителям Хорватии, сообщили в пресс-службе главы региона.
В столице Удмуртии Ижевске с 1 по 3 ноября прошло первенство Европы по дзюдо среди юниоров, в котором участвовали 300 спортсменов из 33 стран мира и куда приехали около тысячи гостей.
"В конце спортивных состязаний в комплексе "Олимпиец" в Ижевске состоялась торжественная церемония передачи флага первенства от Удмуртии Хорватии, где в следующем году в городе Пореч пройдет очередная встреча лучших молодых дзюдоистов Европы", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в медальном зачете выиграли россияне. "У наших спортсменов в итоге четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "власти Удмуртии считают самым главным итогом мероприятия - это опыт организации соревнований самого высокого уровня, в котором судейская коллегия оценила уровень организации как оптимальный и без нареканий".
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По словам министра спорта Удмуртии, большой вклад в организацию спортивных состязаний внесли волонтеры. "Их было 280 человек, отобрали из 800 претендентов. Просто молодцы. Столько позитива и доброжелательности исходило от них. А в целом первенство стало проектом всей республики. В работу включились сотни людей, неравнодушных к спорту", - цитирует пресс-служба главы Удмуртии регионального министра спорта Александра Варшавского.
В пресс-службе главы республики отметили, что президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик поблагодарил власти Удмуртии в организации соревнований и договорился с руководством республики о соглашении по развитию дзюдо в регионе.
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УдмуртияЕвропаХорватияСпорт
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