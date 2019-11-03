Удмуртия передала Хорватии флаг первенства дзюдоистов Европы

УФА, 3 ноя - РИА Новости. Удмуртия, принявшая спортивные соревнования первенства дзюдоистов Европы, где в медальном зачете выиграли российские юниоры, передала флаг мероприятия представителям Хорватии, сообщили в пресс-службе главы региона.

В столице Удмуртии Ижевске с 1 по 3 ноября прошло первенство Европы по дзюдо среди юниоров, в котором участвовали 300 спортсменов из 33 стран мира и куда приехали около тысячи гостей.

"В конце спортивных состязаний в комплексе "Олимпиец" в Ижевске состоялась торжественная церемония передачи флага первенства от Удмуртии Хорватии, где в следующем году в городе Пореч пройдет очередная встреча лучших молодых дзюдоистов Европы", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в первенстве Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет в медальном зачете выиграли россияне. "У наших спортсменов в итоге четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "власти Удмуртии считают самым главным итогом мероприятия - это опыт организации соревнований самого высокого уровня, в котором судейская коллегия оценила уровень организации как оптимальный и без нареканий".

По словам министра спорта Удмуртии, большой вклад в организацию спортивных состязаний внесли волонтеры. "Их было 280 человек, отобрали из 800 претендентов. Просто молодцы. Столько позитива и доброжелательности исходило от них. А в целом первенство стало проектом всей республики. В работу включились сотни людей, неравнодушных к спорту", - цитирует пресс-служба главы Удмуртии регионального министра спорта Александра Варшавского.