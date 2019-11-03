Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T21:05Z
https://ria.ru/20191103/1560548773.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156011/56/1560115602_0:0:2752:1548_1036x0_80_0_0_bb96ad329bbd1a5e0f75cb90ed79b091.jpg
РИА Новости

В Эфиопии число погибших в результате протестов возросло до 86 человек

21:05 03.11.2019
404
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате недавних протестов в Эфиопии достигло 86, премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан противостоять силам, угрожающим помешать прогрессу страны, передает агентство ENA.
Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что жертвами протестов в Эфиопии стали по меньшей мере 78 человек, в связи с беспорядками власти задержали более 400 человек.
"Мы должны остановить те силы, которые сдерживают наши шаги, в то время как мы движемся к достижению наших целей", - подчеркнул премьер.
Абий Ахмед также заявил, что правительство не уклонится от ответственности по защите людей и их имущества. Он пригрозил нарушителям порядка, что власти примут меры против всех, кто "ставит под угрозу мир и стабильность Эфиопии".
"Предупреждение Абия произошло после недавнего насилия, в результате чего погибли 86 человек, и были разорены некоторые предприятия в различных районах страны", - говорится в сообщении госагентства.
Протесты охватили Эфиопию на прошлой неделе после того, как политический активист Джавар Мохаммед обвинил правительство в "заговоре" и попытке задержать его в собственном доме. Протестные выступления были поддержаны молодежью, принадлежащей к народу оромо, расширения прав которого требует Мохаммед. В ряде мест столкновения приобрели межэтнический и межконфессиональный характер.
Папа Римский Франциск
Вчера, 14:23РИА Новости
Папа Римский выразил озабоченность в связи с жертвами насилия в Эфиопии
101262
Обсудить 0
ЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ
Участники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
В Бейруте демонстранты намерены провести всеобщую забастовку
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
Беспорядки в Бейруте
В Бейруте тысячи ливанцев вышли на антиправительственную демонстрацию
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону об особом статусе Донбасса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Дзержинске мужчина из мести устроил стрельбу из автомата в баре
Протестующие в Гонконге
В Гонконге мужчина после спора о политике напал с ножом на протестующих
Папа Римский Франциск
Папа Римский выразил озабоченность в связи с жертвами насилия в Эфиопии
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Президент РФ Владимир Путин
Путин вручит награды иностранным гражданам в Кремле
Местные выборы в Молдавии
В Молдавии зафиксировали 52 нарушения во время второго тура местных выборов
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии из-за пожаров в штате
Каракас
Венесуэла намерена выслать из страны сальвадорский дипкорпус
Рабочий на газовой станции на Украине
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния