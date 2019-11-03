В Эфиопии число погибших в результате протестов возросло до 86 человек

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате недавних протестов в Число погибших в результате недавних протестов в Эфиопии достигло 86, премьер-министр Абий Ахмед призвал граждан противостоять силам, угрожающим помешать прогрессу страны, передает агентство ENA

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что жертвами протестов в Эфиопии стали по меньшей мере 78 человек, в связи с беспорядками власти задержали более 400 человек.

"Мы должны остановить те силы, которые сдерживают наши шаги, в то время как мы движемся к достижению наших целей", - подчеркнул премьер.

Абий Ахмед также заявил, что правительство не уклонится от ответственности по защите людей и их имущества. Он пригрозил нарушителям порядка, что власти примут меры против всех, кто "ставит под угрозу мир и стабильность Эфиопии".

"Предупреждение Абия произошло после недавнего насилия, в результате чего погибли 86 человек, и были разорены некоторые предприятия в различных районах страны", - говорится в сообщении госагентства.