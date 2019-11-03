Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ

"Ни вселенский не хочет встречаться с Московским, ни Московский не хочет встречаться с вселенским. Вот поэтому мы как церковь Кипра придерживаемся нейтральной позиции, потому что мы не согласны с позицией ни одного из них и не приступали к поминовению ни одного нового предстоятеля", - сказал архиепископ Кипра.