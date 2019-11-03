Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-03T20:54Z
https://ria.ru/20191103/1560548412.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144506/15/1445061544_0:0:2665:1500_1036x0_80_0_0_e3b2c151f2da7ff6dc4f879e5d15392d.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ

20:54 03.11.2019
3184
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАрхиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II . Архивное фото
АФИНЫ, 3 окт - РИА Новости. Архиепископ Кипрский Хризостом Второй заявил, что не собирается поминать "каких-либо новых предстоятелей" и не согласен с Константинопольским патриархом Варфоломеем, но не согласен и с решением патриарха Московского Кирилла прекратить молитвенное поминовение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима после признания им Епифания Думенко как главы "новой церкви" Украины.
Патриарх Кирилл в воскресенье прекратил молитвенное поминовение греческого архиепископа, поскольку Иероним официально признал раскольническую церковь на Украине, хотя там действует и каноническая Украинская православная церковь.
"Я считаю позицию патриарха Московского неприемлемой. Мы не прекращаем поминовение другого предстоятеля, потому что не согласны с его позицией. Только если кто-то становится еретиком, мы прекращаем общение с ним. И я знаю, что ни вселенский патриарх, ни архиепископ Афинский не являются еретиками. Это, конечно, не значит, что я с ними согласен", - сказал Хризостом. С таким заявлением он выступил после воскресной литургии, сообщает издание "Филелефтерос".
Вселенский Патриарх Варфоломей во время церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
1 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Секретный договор" Варфоломея с Киевом аукнулся раскольникам
Архиепископ упомянул попытку свою и еще нескольких глав церквей организовать встречу, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
"Ни вселенский не хочет встречаться с Московским, ни Московский не хочет встречаться с вселенским. Вот поэтому мы как церковь Кипра придерживаемся нейтральной позиции, потому что мы не согласны с позицией ни одного из них и не приступали к поминовению ни одного нового предстоятеля", - сказал архиепископ Кипра.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября на Архиерейском соборе признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины". Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
30 октября, 08:00Религия и мировоззрение
"Вместе — против России". На Украине задумали новый церковный проект
3557354
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация вокруг УПЦЭлладская православная церковьВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Украинская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьКипрАфиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"
Рабочий на газовой станции на Украине
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Американские военнослужащие в Сирии
США заявили, что их военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики
КПП Станица Луганская в Донбассе
В Станице Луганской завершили укладку конструкций основной части моста
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
"Сказочные молодцы" лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев
Один из четырех противоминных кораблей НАТО входит в порт Одессы
Корабли НАТО покинули порт Одессы, сообщили СМИ
Российский журналист Аркадий Бабченко
"Будет жарко — вернусь": Бабченко прокомментировал отъезд из Украины
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Столтенберг прокомментировал призывы исключить Турцию из НАТО
Российский журналист Аркадий Бабченко
Бабченко признал, что покинул Украину
Выборы в Молдавии
Экзит-полл: на выборах мэра Кишинева лидирует кандидат от Соцпартии
Бывший руководитель администрации главы Чеченской Республики Ислам Кадыров
Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
В Раде заявили об отсутствии прогресса по закону об особом статусе Донбасса
Кадры из фильма Наша Russia: Яйца судьбы
Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
Россиянин Лисов, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:38Спасатели возобновили поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
03:30Искусственный интеллект будет ставить диагнозы по биоматериалам россиян
03:26Трамп назвал отношения с Россией "очень хорошими"
03:09Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар
03:03Семьям погибших моряков танкера "Залив Америка" выплатят по миллиону рублей
02:16Большинство пострадавших в ДТП с автобусом во Франции - граждане ЕС и США
02:15Глава офиса Зеленского показал фото без зубов после сообщений о драке
02:08Новым мэром Кишинева избрали социалиста Иона Чебана
02:06Компания McDonald's сменила президента из-за нарушения корпоративной этики
01:48Украинский военнослужащий пожаловался на качество питания в армии
01:27Кожаную куртку и брюки из фильма с Траволтой "Бриолин" продали на аукционе
01:22Климкин прокомментировал сообщения СМИ о "ненависти" Трампа к Украине
01:14Президент Молдавии поздравил Чебана с победой на выборах мэра Кишинева
01:05Фильм "Семейка Адамс" возглавил российский прокат в выходные
01:02Эксперт рассказал о поддельных картинах в меценатском фонде принца Чарльза
00:58Боярский и Маликов сыграют в "арт-футбол" в честь юбилея Льва Яшина
00:50Ополченцы и ВСУ попытаются вновь развести силы в районе Петровского
00:44Первый в России конгресс по фундаментальной кардиологии пройдет в Кузбассе
00:41Россияне отметят День народного единства
00:39Хозяев старых iPhone предупредили о начинающихся с понедельника проблемах
Лента новостейМолния