Архиепископ Кипрский прокомментировал ситуацию вокруг ПЦУ

АФИНЫ, 3 окт - РИА Новости. Архиепископ Кипрский Хризостом Второй заявил, что не собирается поминать "каких-либо новых предстоятелей" и не согласен с Константинопольским патриархом Варфоломеем, но не согласен и с решением патриарха Московского Кирилла прекратить молитвенное поминовение архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима после признания им Епифания Думенко как главы "новой церкви" Украины.
Патриарх Кирилл в воскресенье прекратил молитвенное поминовение греческого архиепископа, поскольку Иероним официально признал раскольническую церковь на Украине, хотя там действует и каноническая Украинская православная церковь.
"Я считаю позицию патриарха Московского неприемлемой. Мы не прекращаем поминовение другого предстоятеля, потому что не согласны с его позицией. Только если кто-то становится еретиком, мы прекращаем общение с ним. И я знаю, что ни вселенский патриарх, ни архиепископ Афинский не являются еретиками. Это, конечно, не значит, что я с ними согласен", - сказал Хризостом. С таким заявлением он выступил после воскресной литургии, сообщает издание "Филелефтерос".
Архиепископ упомянул попытку свою и еще нескольких глав церквей организовать встречу, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
"Ни вселенский не хочет встречаться с Московским, ни Московский не хочет встречаться с вселенским. Вот поэтому мы как церковь Кипра придерживаемся нейтральной позиции, потому что мы не согласны с позицией ни одного из них и не приступали к поминовению ни одного нового предстоятеля", - сказал архиепископ Кипра.
Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября на Архиерейском соборе признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины". Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.