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РИА Новости

В Москве около 600 человек эвакуировали из ТЦ "Спектр" из-за замыкания

20:26 03.11.2019 (обновлено: 20:27 03.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Порядка 600 человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового центра "Спектр" на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После короткого замыкания в подсобном помещении ТЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте в целях безопасности до прибытия пожарных подразделений были эвакуированы около 600 человек", - сказал собеседник агентства.
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
1 ноября, 09:29РИА Недвижимость
Из-за пожара в торговом центре в Екатеринбурге эвакуировали 300 человек
Обстоятельства инцидента выясняются, добавил он.
В свою очередь в ГУМЧС по Москве сообщили РИА Новости, что возгорание на площади 3 квадратных метра произошло в помещении кафе на втором этаже. Оно было ликвидировано в 20.03.
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МЧС РФМоскваПроисшествия
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