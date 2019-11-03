В Москве около 600 человек эвакуировали из ТЦ "Спектр" из-за замыкания

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Порядка 600 человек эвакуировали в воскресенье вечером из торгового центра "Спектр" на юго-западе Москвы после короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После короткого замыкания в подсобном помещении ТЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте в целях безопасности до прибытия пожарных подразделений были эвакуированы около 600 человек", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства инцидента выясняются, добавил он.
В свою очередь в ГУМЧС по Москве сообщили РИА Новости, что возгорание на площади 3 квадратных метра произошло в помещении кафе на втором этаже. Оно было ликвидировано в 20.03.