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РИА Новости

В Бейруте тысячи ливанцев вышли на антиправительственную демонстрацию

19:48 03.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБеспорядки в Бейруте
Беспорядки в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Беспорядки в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 3 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в мирной антиправительственной демонстрации на площадях Павших и Рияд ас-Солх в центре Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
После отставки премьер-министра Саада Харири 29 октября в центре Бейрута несколько дней наблюдалась тишина. В воскресенье активисты через соцсети призвали граждан вновь выйти на улицы в Бейруте и во всех крупных городах страны.
Демонстрация в Бейруте
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Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки и столкновения между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. В течение 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.
Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний.
Семнадцатого октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (шесть долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.
Президент Ливана Мишель Аун
Вчера, 15:38РИА Новости
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Первые протесты и забастовки начались в Ливане в конце апреля и продолжались до конца мая. Профсоюзы начали бастовать после того, как правительство при утверждении госбюджета на 2019 финансовый год включило пункты, предусматривающие сокращение зарплат и социальных выплат госслужащим и отставным военным.
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Мишель АунСаад ХаририБейрутЛиванВ мире
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