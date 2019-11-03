В Бейруте тысячи ливанцев вышли на антиправительственную демонстрацию

БЕЙРУТ, 3 ноя - РИА Новости. Несколько тысяч человек принимают участие в мирной антиправительственной демонстрации на площадях Павших и Рияд ас-Солх в центре Несколько тысяч человек принимают участие в мирной антиправительственной демонстрации на площадях Павших и Рияд ас-Солх в центре Бейрута , передает корреспондент РИА Новости.

После отставки премьер-министра Саада Харири 29 октября в центре Бейрута несколько дней наблюдалась тишина. В воскресенье активисты через соцсети призвали граждан вновь выйти на улицы в Бейруте и во всех крупных городах страны.

Массовые антиправительственные демонстрации начались по всему Ливану 17 октября. На улицы вышли около половины населения страны. Первые двое суток центр Бейрута охватили массовые беспорядки и столкновения между митингующими и полицией. Власти призвали военных и силы внутренней безопасности не применять силу и обеспечить безопасность мирных демонстрантов. В течение 13 дней сотни тысяч людей участвовали в мирных акциях протеста. Активисты в свою очередь перекрывали почти все основные автомагистрали страны. На протяжении всего времени не работали банки и образовательные учреждения.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает находиться в кризисном положении, согласно высказываниям местных политиков и экспертов. Президент страны Мишель Аун в начале октября заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Ограничена выдача долларов и повышен процент комиссии при выдаче иностранной валюты наличными, что привело к трудностям как среди предпринимателей, которые ведут расчеты в долларах, так и среди рядовых жителей. Дефицит уже негативно сказался на владельцах топливных заправок, мукомольных предприятий и фармацевтических компаний.

Семнадцатого октября власти приняли решение одобрить введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (шесть долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на 18 октября объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.