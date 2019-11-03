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РИА Новости

В Иркутске офисное здание загорелось на площади 450 "квадратов"

19:41 03.11.2019 (обновлено: 19:44 03.11.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Офисное здание загорелось на площади порядка 450 квадратных метров в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение на втором этаже и кровле офисного здания на площади 450 квадратных метров на улице Полярная", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, на момент пожара в здании, по предварительным данным, людей не было. В настоящее время борьбу с огнем ведут 18 человек и четыре единицы техники.
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МЧС РФИркутскРоссияПроисшествия
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