В Иркутске офисное здание загорелось на площади 450 "квадратов"

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Офисное здание загорелось на площади порядка 450 квадратных метров в Иркутске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение на втором этаже и кровле офисного здания на площади 450 квадратных метров на улице Полярная", - сказал собеседник агентства.
19 октября, 13:26РИА НовостиКрупные пожары в России
По его словам, на момент пожара в здании, по предварительным данным, людей не было. В настоящее время борьбу с огнем ведут 18 человек и четыре единицы техники.