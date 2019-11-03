В Иркутске офисное здание загорелось на площади 450 "квадратов"

"Происходит горение на втором этаже и кровле офисного здания на площади 450 квадратных метров на улице Полярная", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на момент пожара в здании, по предварительным данным, людей не было. В настоящее время борьбу с огнем ведут 18 человек и четыре единицы техники.