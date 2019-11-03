В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией. Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В среду Копенгаген выдал разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.

"Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого", — цитируют Пескова "Вести".

Пресс-секретарь подчеркнул, что проект выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.

Ранее президент Владимир Путин поприветствовал решение Копенгагена по "Северному потоку — 2". По словам главы государства, Дания проявила себя как ответственный участник международного диалога, защищающий свои интересы и учитывающий интересы партнеров в Европе.

Схожее мнение выразил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, датская сторона продемонстрировала пример ответственного подхода. Дипломат подчеркнул, что коммерческие проекты не должны политизироваться и становиться заложниками геополитических игр.

"Северный поток — 2"

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против реализации проекта активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива. Кроме того, негативно по отношению к проекту настроен и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия, которые видят в нем возможность укрепить европейскую энергобезопасность.