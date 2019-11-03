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РИА Новости

В Кремле прокомментировали решение Дании по "Северному потоку — 2"

19:40 03.11.2019 (обновлено: 20:03 03.11.2019)
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© Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Paul Langrock
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект "Северный поток — 2" мог быть реализован и без согласования с Данией. Об этом он сообщил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
В среду Копенгаген выдал разрешение на прокладку газопровода к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Ранее проект был согласован с Германией, Швецией и Финляндией.
Строительство газопровода Северный поток — 2
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"Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта, проект состоялся бы и без этого", — цитируют Пескова "Вести".
Пресс-секретарь подчеркнул, что проект выгоден европейским странам, поскольку способствует укреплению их энергобезопасности.
Ранее президент Владимир Путин поприветствовал решение Копенгагена по "Северному потоку — 2". По словам главы государства, Дания проявила себя как ответственный участник международного диалога, защищающий свои интересы и учитывающий интересы партнеров в Европе.
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Схожее мнение выразил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, датская сторона продемонстрировала пример ответственного подхода. Дипломат подчеркнул, что коммерческие проекты не должны политизироваться и становиться заложниками геополитических игр.

"Северный поток — 2"

Трубопровод стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух газовых ниток от побережья России через Балтийское море до Германии. Магистраль планируется проложить рядом с "Северным потоком".
Против реализации проекта активно выступает Киев, который опасается потерять доходы от транзита российского голубого топлива. Кроме того, негативно по отношению к проекту настроен и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
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30 октября, 17:43Сказано в эфире
Эксперт объяснил, почему Дания прервала "игру" вокруг "Северного потока-2" Дания выдала разрешение на строительство "Северного потока-2", сообщили в Копенгагене. Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в эфире радио Sputnik предположил, почему это решение было принято именно сейчас.
В то же время в Германии не раз подчеркивали, что рассматривают магистраль как коммерческий проект. За строительство газопровода также активно выступают Норвегия и Австрия, которые видят в нем возможность укрепить европейскую энергобезопасность.
Москва неоднократно призывала не воспринимать "Северный поток — 2" как инструмент влияния и относиться к нему как к сугубо экономическому проекту.
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23 мая 2017, 17:21РИА Новости
"Северный поток — 2"Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта — в инфографике Ria.ru
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Дмитрий ПесковДанияРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Ну раз Путин сказал что Дания молодец, значит неустойку за срыв сроков опять заплатит Иван из России!!! Всех с этим и поздравляю! П...
3 ноября, 20:17
Валерий Ладыкин
310229160
Радость то какая ..
3 ноября, 20:10
Губернатор о.Борнео
83821026
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