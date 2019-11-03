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РИА Новости

В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду

19:39 03.11.2019 (обновлено: 20:25 03.11.2019)
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© Фото : СУСК РФ по Саратовской областиМесто, где двое детей провалились по лед в поселке Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области
Место, где двое детей провалились по лед в поселке Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области
© Фото : СУСК РФ по Саратовской области
Место, где двое детей провалились по лед в поселке Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области
САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Двое 10-летних детей провалились под лед на пруду в поселке в Саратовской области, один из них погиб, следователи начали проверку, сообщает СУСК по региону.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье вечером в поселке Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области. По информации СУСК, 10-летний мальчик, проживающий в поселке, вместе со своим двоюродным братом-ровесником, приехавшим с родителями в гости, гуляли возле пруда и решили ступить на лед. По данным ведомства, несформировавшееся ледяное покрытие не выдержало веса детей, из-за чего мальчики оказались в воде. Мужчина, рыбачивший на противоположном берегу пруда, бросился на помощь детям и смог спасти одного из них. Второго ребенка рыбак не смог найти в воде, тело погибшего мальчика извлекли спасатели областной службы спасения.
Спасатель-водолаз
2 ноября, 17:44РИА Новости
СК начал проверку после того, как дети провалились под лед в Башкирии
"Следственным отделом по Ленинскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели 10-летнего ребенка в Татищевском районе… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФТатищевский районСаратовская областьРоссияПроисшествия
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