В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел в воскресенье вечером в поселке Октябрьский городок Татищевского района Саратовской области. По информации СУСК, 10-летний мальчик, проживающий в поселке, вместе со своим двоюродным братом-ровесником, приехавшим с родителями в гости, гуляли возле пруда и решили ступить на лед. По данным ведомства, несформировавшееся ледяное покрытие не выдержало веса детей, из-за чего мальчики оказались в воде. Мужчина, рыбачивший на противоположном берегу пруда, бросился на помощь детям и смог спасти одного из них. Второго ребенка рыбак не смог найти в воде, тело погибшего мальчика извлекли спасатели областной службы спасения.