Экс-мэр Грозного объяснил грубое обращение с местными жителями

ГРОЗНЫЙ, 3 ноя — РИА Новости. Бывший мэр Грозного Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров заявил, что не пытал местных жителей, задержанных за различные нарушения.

Ранее в Чечне начали проверку после появления кадров грубого обращения Кадырова с горожанами в 2012-2015 годах. Видеосъемку передала полиции телерадиокомпания " Грозный ". Отрывки также показали в эфире телеканала. Автор сюжета утверждает, что материалы записала личная пресс-служба бывшего чиновника, а хронометраж съемки, оказавшейся у журналистов "Грозного", составляет около восьми часов.

На кадрах видно, что Кадыров грубо разговаривает с задержанными якобы за мошенничество местными жителями, использует электрошокер и угрожает ложным обвинением в финансировании терроризма.

"Эти люди (на видео. — Прим. ред.) живы, они могут подтвердить мои слова, я никого током не пытал, хотел лишь напугать их, чтобы они остановились, поскольку тысячи грозненцев страдали от мошенников, квартирных аферистов. От их действий я как мэр был опозорен перед руководством, поскольку отвечал за все", — заявил Ислам Кадыров прямом эфире в Instagram, отвечая на вопросы корреспондента телеканала "Грозный".

По его словам, фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова построил сотни домов нуждающимся жителям грозненского поселка, однако группа мошенников попыталась извлечь из этого выгоду, распуская слухи, что эти дома якобы продаются, и обирала людей.

"Эти дома строили на деньги фонда, чтобы помочь людям, это была благотворительность, а кто-то извлекал из этого выгоду. В этой ситуации я оказался опозорен вдвойне, как принадлежащий к роду Кадыровых, как человек, ответственный за все происходящее", — рассказал бывший мэр.

Он также подчеркнул, что ругал женщин, будучи в состоянии эмоционального напряжения, чтобы они осознали свои ошибки. При этом он признал, что совершил оплошность, не передав их в руки правоохранителей.

"Не хотел, чтоб женщин сажали в тюрьму", — сказал Кадыров.

По его словам, он не ищет оправдания своим поступкам и готов понести наказание за совершенные ошибки и действия.

"Мужчина должен иметь мужество отвечать за свои ошибки, признавать их. За все ошибки, которые я совершил, готов понести наказание", — отметил экс-мэр, добавив, что действовал не из личных интересов, корысти или выгоды.

Он попросил прощения у руководства республики, членов команды Ахмата Кадырова и чеченского народа за "неосознанные ошибки".