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РИА Новости

Песков назвал кулак Путина "чудесной рекомендацией"

19:25 03.11.2019 (обновлено: 20:52 03.11.2019)
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© ВГТРКСтоп-кадр программы "Москва. Кремль. Путин"
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
© ВГТРК
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Так в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" представитель российского лидера прокомментировал реакцию главы государства на просьбу выделить средства на велодорожку.
В четверг во время неформального общения с президентом директор калининградского парка "Куршская коса" рассказал, что планирует построить велодорожку протяженностью 41 километр. Путин переадресовал этот вопрос губернатору Калининградской области Антону Алиханову, однако тот отметил, что парк "Куршская коса" является национальным.
Директор парка сказал, что стоимость велодорожки оценивается в 451 миллион рублей, президент в шутку показал ему кулак. Свою реакцию Путин объяснил тем, что многие просьбы начинаются с одних сумм — и заканчиваются другими.
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Антон АлихановДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСветлогорскОбществоПолитика
Популярные комментарии
Вова все шутки шутит.
3 ноября, 20:21
Bob Staffl
680029563
Большая часть болезней у людей от неподвижного образа жизни. При Путине спорт развивается стремительно: спасибо президенту. Он личным примером показывает, как надо! Я бы предложил другой вариант: выделить на автодорогах 1метр за сплошной линией, специально для велодорожек.
3 ноября, 20:01
Владимир Дзювин
39400150
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