В Гонконге мужчина после спора о политике напал с ножом на протестующих

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мужчина после спора о политике напал с ножом на протестующих рядом с торговым центром в Мужчина после спора о политике напал с ножом на протестующих рядом с торговым центром в Гонконге : по меньшей мере шесть человек пострадали, самого нападавшего избила толпа, сообщает издание South China Morning Post

Инцидент произошел в воскресенье вечером рядом с торговым центром в регионе Тхай Гу. Неизвестный нанес ножевые ранения четырем людям после того, как между ними возник спор из-за политики. После этого нападавшего избила толпа. Мужчина, пытавшийся его защитить, тоже пострадал и был задержан полицией, ещё одна девушка получила легкие ранения.

Издание отмечает, что нападавший откусил часть уха депутату районного совета. Пять человек доставлены в больницу, состояние двоих оценивается как критическое.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая . Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.