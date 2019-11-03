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РИА Новости

В Таганроге локализовали пожар на предприятии

18:58 03.11.2019 (обновлено: 19:32 03.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожарная техника. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Вечером в воскресенье в МЧС заявили о возгорании кровли в цехе предприятия "Красный гидропресс" на площади 600 квадратных метров. По данным спасателей, ЧП произошло в Таганроге Ростовской области на улице Северная площадь, пострадавших нет.
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"В 18.45 объявлена локализация пожара на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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МЧС РФТаганрогПроисшествия
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