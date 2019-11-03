В Таганроге локализовали пожар на предприятии

Вечером в воскресенье в МЧС заявили о возгорании кровли в цехе предприятия "Красный гидропресс" на площади 600 квадратных метров. По данным спасателей, ЧП произошло в Таганроге Ростовской области на улице Северная площадь, пострадавших нет.