В Таганроге локализовали пожар на предприятии

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Крупный пожар в предприятии "Красный гидропресс" в Таганроге Ростовской области удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Вечером в воскресенье в МЧС заявили о возгорании кровли в цехе предприятия "Красный гидропресс" на площади 600 квадратных метров. По данным спасателей, ЧП произошло в Таганроге Ростовской области на улице Северная площадь, пострадавших нет.
"В 18.45 объявлена локализация пожара на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.