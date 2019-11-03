Пострадавших в крупном пожаре на предприятии в Таганроге нет

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Никто не пострадал в крупном пожаре на предприятии в Таганроге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Вечером в воскресенье в МЧС заявили о возгорании кровли в цехе предприятия "Красный гидропресс" на площади 600 квадратных метров. По данным спасателей, ЧП произошло в Таганроге Ростовской области на улице Северная площадь.
"Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожару присвоен второй ранг сложности. В тушении задействованы 32 человека и 10 единиц техники.