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РИА Новости

Пострадавших в крупном пожаре на предприятии в Таганроге нет

18:58 03.11.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Никто не пострадал в крупном пожаре на предприятии в Таганроге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Вечером в воскресенье в МЧС заявили о возгорании кровли в цехе предприятия "Красный гидропресс" на площади 600 квадратных метров. По данным спасателей, ЧП произошло в Таганроге Ростовской области на улице Северная площадь.
"Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожару присвоен второй ранг сложности. В тушении задействованы 32 человека и 10 единиц техники.
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