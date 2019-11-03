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РИА Новости

Полиция в Гонконге применила слезоточивый газ против протестующих

18:57 03.11.2019
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© AP Photo / Kin CheungПолиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Гонконге
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Гонконге
© AP Photo / Kin Cheung
Полиция полиция выстреливает слезоточивый газ по протестующим в Гонконге. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция в Гонконге в воскресенье применила слезоточивый газ против протестующих в регионе Тхай Гу, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Протестующие забросали сотрудников полиции различными предметами, в том числе бутылками с водой. В ответ полиция дважды применила слезоточивый газ.
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Также полиция применила слезоточивый газ при задержании нескольких человек в торговом центре Cityplaza.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Протесты в ГонконгеГонконгКитайВ мире
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