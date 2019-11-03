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РИА Новости

Бутина получила новый российский паспорт

18:55 03.11.2019 (обновлено: 20:10 03.11.2019)
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© ВГТРКМария Бутина
Мария Бутина
© ВГТРК
БАРНАУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила, что вернулась в Барнаул и получила новый паспорт гражданина России.
Неделю назад после отбытия наказания Бутину депортировали в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево, где ее ждал отец, представители СМИ и МИД. Несколько дней после возвращения Мария провела в столице, а затем вернулась в Барнаул.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, с отцом Валерием Бутиным в международном аэропорту Шереметьево
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"Я снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР. Видимо, они его сохранили с целью глумления, надругательств и дальнейших издевательств", — написала она в Facebook.
Бутину арестовали в США в июле 2018 года и осудили за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на полтора года тюрьмы. Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок россиянки истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
У нас новая звезда??? Не надо было нарушать законы американии.
3 ноября, 19:12
AAApag Apag
23210445
А был ли у этой гражданки сша российский паспорт? Сомневаюсь
3 ноября, 19:29
Eduard K
20500329
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